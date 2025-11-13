モンチッチ×サンキューマートがコラボ♡原宿っぽカワイイ雑貨が登場！

誕生から50周年を迎えた「モンチッチ」が、サンキューマートとのスペシャルコラボで登場します♡今回のテーマは“原宿っぽカワイイ”。ピンクとパープルを基調に、ガーリーでポップなアイテムが揃いました。トートバッグやソックスなどのファッショングッズから、ヘアバンドやミラーなどのおうち時間にぴったりのアイテムまで、全18種がラインナップ。世代を超えて愛される“カワイイ”がぎゅっと詰まったコレクションです♪

モンチッチ×サンキューマートの原宿カワイイ世界♡

1974年に誕生した「モンチッチ」は、今なお世界中で愛され続けるキャラクター。近年はSNSでも再ブームとなり、海外ファンからも注目を集めています。

今回のコラボは、そんなモンチッチの魅力を現代風にアレンジした“原宿っぽカワイイ”デザイン♡ピンクやパープルをベースに、ポップでやさしい世界観が広がります。

お出かけにもお部屋にもぴったりな雑貨が揃い、毎日がちょっと特別になるアイテムばかりです。

全18アイテムをチェック！390円で手に入るカワイイ♡

ラインナップは、トートバッグ、ソックス、巾着などのデイリー使いしやすいアイテムから、コンパクトミラーやネイルパーツシールまで全18種。すべて390円（税込429円）で楽しめます。

ヘアバンドはワンポイント刺繍入りで、ピンク×パープルのバイカラーがアクセント。ネイルシールは貼るだけで簡単にセルフネイルが完成♪

トートバッグは通学やお出かけにぴったりなサイズ感で、ふわふわ巾着は小物入れにも便利です。どれもプチプラながら高見えするデザインです♡

販売スケジュールと予約方法

【WEB先行予約】は2025年11月13日（木）12:00から公式オンラインショップにて受付スタート。数量限定のため、上限に達し次第終了となります。

【店頭販売】は2025年12月上旬より順次開始。サンキューマート各店舗にて販売予定です（一部店舗では入荷時期が異なる場合あり）。最新情報は各店舗のXでチェックを。

詳しくは、サンキューマート公式サイト（https://thankyoumart.jp）を確認してください。

カワイイをシェアしよう♡モンチッチコレクションで毎日を彩って

“カワイイ”がぎゅっと詰まったモンチッチ×サンキューマートのコラボ雑貨。懐かしさとトレンド感を兼ね備えたデザインは、自分用にはもちろん、ギフトにもおすすめです。

お出かけのワクワクも、おうち時間のリラックスも、このコレクションが彩ってくれるはず♡プチプラで手に入る限定アイテムを、この機会にチェックしてみてくださいね♪