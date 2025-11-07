りりぴInstagramより

モデルプレス＝2025/11/07】“小学生ギャル”として小学生世代から絶大な人気を誇る、モデル・タレントとして活躍するりりぴの保護者によるInstagramが11月6日に更新された。クリエイターのしなこになりきったりりぴの姿を公開した。

【写真】小学生姫ギャル「似合いすぎてる」しなこ愛炸裂コーデ

◆りりぴ「なりきりしなこちゃんコーデ」披露


投稿では「なりきりしなこちゃんコーデでしな活」とパープルのフリルスカートやリボンのヘアアクセサリーを着用したりりぴのしなこ風コーディネート姿を披露。「しなこちゃんの新作グッズもぜーんぶ可愛くてうれしなこ」「しなこちゃんだいちゅっき」とりりぴの思いを伝えていた。

◆りりぴの投稿に「しなこ愛が伝わる」と反響


この投稿に、しなこから「りりぴありがとう めっちゃ似合ってる」とコメント。また、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「似合いすぎてる」「しなこ愛が伝わる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

