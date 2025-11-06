「土用の丑の日」は消えるのか？ウナギがついに《ワシントン条約》の審議対象に…日本人をこれから襲う「ウナギ危機」

ウナギの未来を左右する国際会議が始まる

今月、世界中のウナギ関係者の注目を集める国際会議が、中央アジアはウズベキスタンで開かれる。11月24日から始まるワシントン条約の第20回締約国会議だ。

ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の保護を目的として、国際的な商業取引などを規制する条約だ。有名な事例では、象牙の国際的な商業取引がこの条約によって原則禁止となっていることでも知られる。そして、今般の会議の結果によって、ついに日本人が愛するウナギも条約の規制対象になるかもしれない。

実は、これまでもウナギはワシントン条約による取引規制の対象となってきた。ウナギにはいくつかの種があり、そのうちヨーロッパウナギに関しては2009年より規制対象とされてきた。

しかし、今回議論される規制案では、日本で広く食されているニホンウナギを含む、すべてのウナギの種が対象とされる。この規制案はウズベキスタンでの会議で採決にかけられ、会議に参加する締約国の3分の2以上の賛成を得られれば可決され、規制として発効されることとなる。

天然ウナギの漁獲量は20年で90%減

仮に規制が実際に発効した場合、私たちの食卓にどのような影響が及ぶのかは後ほど考えるとして、まずは、そもそもなぜこのような規制が提案されるに至ったのか、その背景を整理しておきたい。

チェーン店でも広くウナギが提供されている日本では実感が薄いかもしれないが、ウナギはれっきとした絶滅危惧種だ。絶滅するおそれのある野生生物をリスト化した環境省のレッドリストは、ニホンウナギを「近い将来における野生での絶滅の危険性が高いもの」に分類し、国際自然保護連合もニホンウナギを絶滅危惧種に指定している。

このことは日本のウナギ漁の状況を見ても明らかだ。水産庁の統計によると、いわゆる「天然ウナギ」の供給量にあたる漁業生産量は2004年に618トンだったところが、2024年にはわずか52トンまで落ち込み、たったの20年間で90%以上も減少した。

また、ワシントン条約での規制にあたり提出された提案書では、ニホンウナギの個体数は過去24年で50%以上減少したとも指摘されている。

絶滅が危惧されているのはニホンウナギだけではない。中国などで広く養殖され、日本にも多く輸出されているアメリカウナギの個体数減少も深刻だ。

かつて中国などでの養殖にはヨーロッパウナギの稚魚が使用されてきたが、ワシントン条約の規制対象となったことを受けて、EUはヨーロッパウナギの輸出を2010年に禁止した。

その代わりにアメリカウナギの稚魚が使われるようになり、東アジア地域でのアメリカウナギの稚魚の輸入量は2004年に2トンだったところが、2022年には157トンまで増えた。その結果、アメリカウナギの個体数も急速に減少し、先の提案書ではアメリカでの資源量が「枯渇状態」になっているとも指摘されている。

日本政府の反論は正しいのか？

ところが、今回のワシントン条約による規制提案を受けて、日本政府は「ウナギの資源量は十分に確保されている」として、規制提案に反論している。

だが、先に示した漁業生産量の下げ幅などのデータを見ると「本当にそうなのか？」と疑問を持つのが自然だろう。

事実、ウナギ資源量などを調査している中央大学の海部健三教授らは政府による態度の“矛盾”を指摘している。これまで政府は毎年公表してきたレポートのなかで、ニホンウナギについては「我が国への来遊状況は長期的には低水準かつ減少基調にある」と一貫して説明してきた。このレポートは今年3月にも公表されており、そのなかでもニホンウナギの状況についてはこの表現が用いられている。

しかし今年6月、会見でワシントン条約での規制案提出にコメントを求められた小泉進次郎農相（当時）は「ニホンウナギについては、国内及び日中韓台湾の4か国・地域で、保存管理を徹底しており、十分な資源量が確保されている」と説明。

たしかに、レポートでは「来遊状況」、会見では「資源量」と主語が若干変わっているものの、果たしてこの2つの説明は両立し得るものだろうか。

・・・・・・

【つづきを読む】『ワシントン条約で“ウナギ規制”迫る…国産養殖は崩壊の危機、密輸ルートも封鎖「日本からウナギが消える日」』

【つづきを読む】ワシントン条約で”ウナギ規制”迫る…国産養殖は崩壊の危機、密輸ルートも封鎖「日本からウナギが消える日」