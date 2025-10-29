女優の出口夏希が、10月27日、Instagramを更新。

《第38回東京国際映画祭ありがとうございました 万事快調〈オール・グリーンズ〉』おたのしみに！》

と綴り、2枚の写真をアップした。

出口は2026年1月公開の映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』に女優の南沙良とダブル主演しており、10月27日に開幕した東京国際映画祭のレッドカーペットに登場。

着用しているのは、ひときわ目を引くイエローのロングドレスで、背中が大胆に開いており、華やかさと艶っぽさを引き立たせている。

Instagramのコメント欄には、

《ドレス姿メチャクチャ綺麗だと思ったら、背中の美しさはそれ以上だった》

《背中綺麗すぎて目のやり場に困る》

など絶賛の言葉が寄せられ、13万以上の「いいね！」が集まっている。

出口は2001年生まれの24歳。2018年にモデルとしてデビューし、近年は映画やドラマなど、女優としての活躍が増えている。

「女優の仕事とともに急増しているのがCMです。先日話題になったのが、明治チョコレート『メルティーキッス』の新CMでした。2011年から出演してきた新垣結衣さんから出口さんにバトンタッチしたことで、“ネクストガッキー” の筆頭といわれています」（芸能記者）

出口が2025年から出演しているCMは、ほかにも「イオンモール」「BANDAI SPIRITS ガンプラ」「エドウィン SOMETHING」など。またそれ以前から、「味の素 ほんだし」「キリン 生茶」「みずほFG」「アットホーム」など多数出演している。

「契約数が多いだけでなく、いずれも名の知れたブランドや企業ですから、若手女優のなかではトップクラスの “CM女王” と言っていいでしょう。

透明感あふれるビジュアルに加え、艶やかさや、どこかミステリアスな雰囲気も兼ね備えているのが出口さんの魅力です。今後、ますますCM契約が増えるのではないでしょうか」（同）

まさに「万事快調」といえそうだ。