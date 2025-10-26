この記事は2025年5月2日に公開された記事を編集して再掲載しています。

突然ですが、自宅やオフィスの防犯対策は万全ですか？「何をすればいいかわからない」「お金がかかる」「準備や設定が面倒」と考えている人はちょっとお待ちを。

お金や時間をかけずとも、防犯対策は簡単にできるんです。その1つが、「防犯カメラ」。玄関や窓の近く、駐車場などに防犯カメラを設置することで不審者にアピールし、未然に犯罪を防ぐことができます。

防犯カメラを選ぶ際は機能性だけでなく、設置のしやすさや価格も重要。配線工事不要で、約1万円とリーズナブルな価格で購入できる屋外用カメラ「Anker Eufy Security SoloCam S220」、おすすめです。

配線いらずで設置ラクラク。ソーラー充電もしてくれる！

2025年2月に発売を開始した「Anker Eufy Security SoloCam S220」は本体にソーラーパネルを内蔵し、太陽光によって充電します。

十分に太陽光が当たる場所での3時間程度のソーラー充電で、1日の稼働分をまかなうことができますよ。

そのため、設置場所に電源がなくても問題なし。配線工事も不要で、付属のブラケットやネジを使って壁や柱に固定するだけでOKです。

設定方法も簡単で、本体を「Eufy HomeBase S380」（別売り）、または、Wi-Fiと接続して利用開始できます。

アプリを登録すれば、スマホやタブレットからリアルタイムに映像を見られるだけでなく、画質、音声、バッテリーの動作モード、通知などさまざまな設定をアプリ1つで変更できるのも◎。

メンバーを追加すれば、家族や会社のセキュリティ担当者などに映像をチェックする権限を付与できるのもGOODです。

2K（約300万画素）だから画像が鮮明。人の動きに合わせて自動録画もしてくれる

2K（約300万画素）での高画質な録画に対応。しかも、AI（人工知能）センサーにより人の動きを検知して自動で録画をスタートしてくれます。必要な映像だけを、細かな動きも逃さずに記録してくれますよ。

動作を検知するエリア、感度の設定はアプリから変更できます。

暗い場所での撮影に適したF1.6の開口レンズを搭載し、夜間やライトがない場所でも不審者を検知できるので安心です。

カメラに表示したくないエリアを指定することができるプライバシーゾーンも設定可能。個人や会社の秘密もしっかり守ってくれますよ。

IP67の防じん・防水性能。録画データはローカルストレージに保存だから安心

「Anker Eufy Security SoloCam S220」には8GBのローカルストレージが内蔵されており、直接暗号化されたデータが保存されるため、セキュリティ面でも安心です。

データを残すためにクラウドストレージを別途契約する必要がなく、一度購入すれば月額料金がかからない点は魅力的です。

IP67の防じん・防水性能により、梅雨のような雨が多い季節でも安心して使用できますよ。

防犯カメラとして必要な機能をバッチリ備えた、「Anker Eufy Security SoloCam S220」をお見逃しなく！

