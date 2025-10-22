“イ・ビョンホンの妻”女優イ・ミンジョン、娘の百日祝いの写真を初公開「元気に可愛く育ってね」

女優イ・ミンジョンが娘のソイちゃんの100日祝いの写真を公開し、話題になっている。

【写真】イ・ミンジョンの娘、可愛らしいツインテール姿

去る10月21日、イ・ミンジョンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「ソイが100日のとき…本当に小さくて大切だったあなたがママのユーチューブで『これ何？これ何？』と言いながらカメラを指すのを見ていると…ときが経つのが早い…元気に可愛く育ってね、うさちゃん」という文章とともに写真を公開した。

写真のなかには、カチューシャと白いワンピースを着て、母イ・ミンジョンに抱かれているソイちゃんの姿が写っている。イ・ミンジョンは白と黒のワンピースを着て、変わらぬ優雅な美貌を披露した。

（写真＝イ・ミンジョンInstagram）左からイ・ミンジョン、ソイちゃん

イ・ミンジョンは最近、娘のソイちゃんを自身のYouTubeチャンネルを通じて一部公開した。動画には、まだ顔が完全に見えていないが、可愛らしい声とよたよた歩く姿が公開され、ファンの関心が集中した。

なお、イ・ミンジョンは俳優イ・ビョンホンと結婚して長男と長女を出産。今回の写真公開で家族の温かい日常が再び注目されている。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子〜Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。