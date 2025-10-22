消費者庁が注意喚起した副業詐欺 「クローザー」「弁護士封じ」までいるプロ集団のスキームとは？

SNSの広告から始まる巧妙な手口

〈スマホ１台で月収50万円〉

〈簡単なアンケートに答えるだけで即日入金〉

SNSに溢れる甘い言葉に誘われ、多くの若者が高額な借金を背負わされる「副業詐欺」が後を絶たない。その手口は驚くほど巧妙かつ組織的で、背後には被害者を確実に“仕留める”ためのプロ集団の影がちらつく。契約を完結させる「クローザー」の存在、そして被害者を泣き寝入りさせるための「弁護士封じ」。若者たちを借金地獄に突き落とす、洗練された詐欺スキームとは──。

副業詐欺の罠は、SNSやインターネット上の広告から始まる。その巧妙な手口は、消費者庁による注意喚起や、実際に被害者たちが起こした裁判の訴状に、具体的なやり取りと共に記録されている。それらによれば、きっかけとなる広告には、

〈ユーザーが選んだスマホ副業ランキングNo.1〉

といった目を引く画像が使われ、被害者はそこからLINEアカウントの友達登録へと誘導される。登録後、詐欺グループの担当者から送られてくるのは、高額な契約の話ではない。ごく少額の支払いを求めるメッセージだ。

〈お仕事で使うアイテムブック（電子書籍）を、特別価格500円で購入してください〉

このわずか500円という少額の支払いが、被害者を詐欺の罠に引きずり込む入り口だ。購入を済ませると、今度は、

〈収益を受け取るために電話での説明が必要です〉

などと電話でのやり取りに持ち込まれる。この電話こそが、詐欺グループが仕掛けた罠の“本番”なのだ。

電話口に登場するのは、言葉巧みに「ちゃんとした人物」という印象を与えるプロの担当者だ。しかし、その正体こそ、この手の事件を扱う弁護士の間で「クローザー」と呼ばれる、被害者を心理的にうまく扱い、高額契約を完結させる専門の役割を担う人物だ。

契約を完結させる専門家「クローザー」の恐怖

この詐欺スキームに詳しい弁護士法人大地総合法律事務所の代表弁護士・佐久間大地氏は、その手口を次のように解説する。（以下「」は全て佐久間弁護士の発言）

「手口は非常に巧妙です。まず、電話を２〜３時間つなぎっぱなしにして、被害者に考える暇を与えません。『このサポートプランに入れば絶対に稼げる』『月300万円も可能だ』『損はしない、返金保証もある』といった断定的な言葉を並べ、高額なサポートプランへの契約を迫ります」

詐欺グループが被害者らに提示するのは、副業を支援するという名目の高額な「サポートプラン」だ。消費者庁が公開した、ある業者のプラン一覧によれば、内容は価格に応じてエスカレートしていく。安価なプランではLINEでのサポートのみだが、数百万円単位の高額プランになると、専属担当者による個別指導や、集客用のウェブサイト制作といった、一見すると本格的なサービスがメニューに並ぶ。その価格は10万円から最高で550万円にも及ぶ。当然、そんな大金を即金で用意できる若者は少ない。

被害者が「おカネがない」と断ろうとしても、クローザーは逃がさない。

〈消費者金融から借り入れても、副業の収入ですぐに稼いで返せるから問題ない〉

〈60日間で稼げなければ350万円を一括返金する〉

などといった虚偽の説明を繰り返し、借金に対する被害者の抵抗感を徹底的に麻痺させるのだ。そして、被害者が応じると「AnyDesk」などの画面共有アプリをスマホにインストールさせる。被害者のスマホを監視下に置き、なかば強制的に貸金業者からの借り入れ手続きを進めさせるためだ。

申し込み画面では、借り入れ目的を事実と異なる『生活費』と入力させ、審査に通りやすくするために収入を水増しして申告させるよう、具体的な指示を出す。こうして被害者は本来なら借りられないはずの数百万円もの借金を背負わされ、その全額を言われるがまま詐欺グループの口座に振り込んでしまうのだ。

しかし、通常、収入の少ない若者が消費者金融から一度に数百万円もの大金を借りることは不可能だ。なぜ、それが可能になってしまうのか。そのカラクリについて、佐久間弁護士は法律の抜け穴を突いた巧妙な手口があると指摘する。

「本来、貸金業者は法律で、個人の年収の３分の１までしかおカネを貸せないという『総量規制』のルールに縛られています。しかし、詐欺グループは電話をつなぎっぱなしにし、短時間で複数の貸金業者に一斉に審査を申し込ませます。これは、貸金業者間での信用情報が共有されるまで一定時間かかってしまう、というシステム上の隙を突いたもので、貸金業者は『他社での借り入れがない』と判断し、各社立て続けに貸し付けを実行してしまうのです。こうして本来なら不可能なはずの多額の借金を背負わせるわけです」

契約と入金が終わると、詐欺グループはすぐに証拠隠滅に取り掛かる。まず、やり取りをしていたLINEアカウントのトーク履歴を削除するよう指示。さらに、被害者がだまされたと気づき返金を求めてきても、彼らは次の手も用意している。それが「弁護士封じ」だ。

「彼らは被害に遭った方が弁護士などに相談できないようにする仕組みを持っています。例えば、被害額の一部だけを返金して『今後一切の債権債務関係は存在しない』という清算条項の入った和解合意書にサインさせたりするのです。こうした書面を作ってしまうと、この手の詐欺案件に慣れていない弁護士に被害相談に行っても『和解合意書があり、法的に解決済みなので回収はできませんよ』と依頼を断られてしまうケースが多い。弁護士にそう言われてしまえば、被害者はなすすべなく泣き寝入りせざるを得なくなるのです」

もちろん、こうした手口を知り尽くし、法的な対抗策を持つ専門家の前では、「弁護士封じ」は通用しない。

９月19日には、消費者庁が’25年６月26日に名指しで注意喚起を行っていた株式会社「和」の事件で、東京地方裁判所で損害賠償を命じる判決が下されている。詐欺被害に遭った消費者が、「和」に対して約354万円の損害賠償を求めた訴訟で、判決は原告の請求を全面的に認めたのだ。

この事件では、全国の消費生活センターに110件もの相談が寄せられ、被害総額は約１億5000万円に上ることが公表されている。さらに、事件を扱った佐久間弁護士のもとにも被害を訴える相談が殺到し、被害者は47名、被害総額は約１億円に達するという。しかし、佐久間弁護士は、「和」の代表者も、巨大な詐欺スキームにおける“駒”に過ぎないとみている。

「これだけ大規模かつ仕組み化された詐欺を、一個人がゼロから構築するのは不可能です。背後には、かなりの組織力と詐欺のスキームを持ったプロ集団がいると見て間違いない。実行部隊である『和』の代表者は、ある意味“うまく乗せられた”人物で、組織にとってはいわば“トカゲの尻尾切り”で、いつでも切り捨てられる存在なのです」

実際、同様の手口を使う副業詐欺グループは複数確認されており、その根っこは同じ組織である可能性もある。

「私の事務所が扱っている『和』の被害だけで１億円です。全国には、だまされたことに気づいていない人や、泣き寝入りしている人がもっと大勢いるはずです。同様の手口を使う副業詐欺は他にもあり、業界全体の被害総額は、数十億円規模に膨れ上がっている可能性も十分に考えられます」

20代の若者がターゲットになる明確な理由

被害者の多くは20代の若者だ。彼らがターゲットにされるのには、明確な理由がある。

「収入が不安定で将来に不安を抱えている若者は、現状をすぐにでも変えたいという焦りを抱えています。その焦りが冷静な判断を難しくさせ『楽して稼ぎたい』という甘い誘惑に乗ってしまいやすい。また、SNSを日常的に使うため、詐欺広告に接触する機会も多いのです」

結果として残るのは、全く稼げない副業と、数百万円の借金だけだ。返済に窮し、自己破産を選択せざるを得なくなった若者もいる。この事件について注意喚起を行った消費者庁は、万が一、被害に遭ってしまった場合は、消費者ホットライン『188』にすぐ電話するよう促している。

また、詐欺グループとのやり取りの記録は、後の交渉や訴訟で極めて重要な証拠となるため、必ず保存しておくべきだ。そして佐久間弁護士は、そもそもこのような詐欺の入り口に立たないための、最も根本的な心構えについてこう語る。

「これは非常に分かりやすい話ですが、そもそも、誰でも見られるインターネット上に、そんなに楽して簡単に大金が稼げる話が転がっているわけがないのです。もし本当にそんな方法があるなら、業者はわざわざ広告費をかけて他人を誘ったりせず、自分たちでやればいい。うまい話には必ず裏があるという、ごく当たり前の原則に立ち返ることが、何よりの防御策になります」

ネット上に溢れる桁違いの儲け話の数々。しかし、そのワンクリックの先には、巧妙な罠を張り巡らせたプロ集団が息をひそめて待ち構えているのである。