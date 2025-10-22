女優の矢田亜希子（46）が21日に放送されたフジテレビ「何歳でもピンピンピン！」（後7・00）に出演。医師が大絶賛する場面があった。

「全世代スター血圧密着24時」と題して、矢田ら出演者の血圧を測定。1日測定した血圧数値の推移に対して、医師からの「注目ポイント」は全てだとされた。

1日を通して最高が「117」だった矢田の血圧の推移に医師は「基本的にですけど、血圧に関しては全く問題なし。とても優秀です」と大絶賛。矢田の血管について「20代の時の血管を100とすると、40代ぐらいになると、そのしなやかさが約半分（50）ぐらいに減るっていうのが普通。しかし、矢田さんの場合、100とはいわないまでも90はある」と、20代だとした。

矢田の血管が若い秘けつについては「水をたくさん飲むというのは代謝を良くする作用がある。常に常に血管が新しい状態をキープできているのではないかと思う」と見解を示した。

矢田は「私、25歳ぐらいまでお水が苦手で。それまで冷え性で人一倍汗もにじまないみたいな状態だった。それを改善したくてホットヨガをしてみたり、お水をずっと飲むようにしたら代謝が凄い良くて。もう冷え性もなくなりました」と語った。