ニューエラ×マスターマインド・ワールドのコラボが実現！洗練されたストリートエレガンス
スポーツとファッションの境界を超える、新たなスタイルが誕生しました。世界的人気を誇る「ニューエラ」と、日本発のラグジュアリーストリートブランド「MASTERMIND WORLD（マスターマインド・ワールド）」の夢のコラボがついに実現。2025年10月25日（土）より、全国主要店舗と公式オンラインストアで発売されます。上質な素材とモノトーンの美学が融合した、洗練のコレクションをご紹介します♡
ニューエラ×マスターマインド・ワールドのコラボが放つ存在感
今回のコラボでは、ニューエラのパフォーマンスアパレルの中でも人気の高いトラックスーツをフィーチャー。
MASTERMIND WORLDならではのモノトーンカラーで仕上げられ、上品でラグジュアリーな雰囲気を放ちます。
また、カーブドバイザーキャップ「9FORTY™（ナインフォーティー）」には、ブランドロゴをメタルプレートで表現。スポーティでありながらも、都会的な艶感を感じさせる特別仕様となっています。
注目アイテムラインナップ＆価格一覧
[9FORTY™]
価格：9,350円
[Knit Bucket]
価格：9,900円
[Smooth Jersey Track Jacket]
価格：26,400円
[Smooth Jersey Track Pants]
価格：22,000円
[Short Sleeve Cotton Tee]
価格：12,100円
コレクションでは、秋冬のストリートスタイルを格上げする全5アイテムを展開。素材、シルエット、ディテールすべてにこだわった逸品ぞろいです。
いずれもユニセックス仕様で、サイズはS～XLまでの展開。モードなストリートスタイルを楽しみたい方にぴったりです。
モノトーンで魅せる、洗練された秋のストリートスタイル♪
ニューエラとマスターマインド・ワールドのコラボレーションは、ストリートに上品な輝きを与える特別なコレクション。
機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、日常にもアクティブシーンにもマッチします。
この秋は、モノトーンの美しさと洗練されたシルエットで、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡