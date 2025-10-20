ニューエラ×マスターマインド・ワールドのコラボが実現！洗練されたストリートエレガンス

スポーツとファッションの境界を超える、新たなスタイルが誕生しました。世界的人気を誇る「ニューエラ」と、日本発のラグジュアリーストリートブランド「MASTERMIND WORLD（マスターマインド・ワールド）」の夢のコラボがついに実現。2025年10月25日（土）より、全国主要店舗と公式オンラインストアで発売されます。上質な素材とモノトーンの美学が融合した、洗練のコレクションをご紹介します♡

ニューエラ×マスターマインド・ワールドのコラボが放つ存在感

今回のコラボでは、ニューエラのパフォーマンスアパレルの中でも人気の高いトラックスーツをフィーチャー。

MASTERMIND WORLDならではのモノトーンカラーで仕上げられ、上品でラグジュアリーな雰囲気を放ちます。

また、カーブドバイザーキャップ「9FORTY™（ナインフォーティー）」には、ブランドロゴをメタルプレートで表現。スポーティでありながらも、都会的な艶感を感じさせる特別仕様となっています。

注目アイテムラインナップ＆価格一覧

[9FORTY™]

価格：9,350円

[Knit Bucket]

価格：9,900円

[Smooth Jersey Track Jacket]

価格：26,400円

[Smooth Jersey Track Pants]

価格：22,000円

[Short Sleeve Cotton Tee]

価格：12,100円

コレクションでは、秋冬のストリートスタイルを格上げする全5アイテムを展開。素材、シルエット、ディテールすべてにこだわった逸品ぞろいです。

いずれもユニセックス仕様で、サイズはS～XLまでの展開。モードなストリートスタイルを楽しみたい方にぴったりです。

モノトーンで魅せる、洗練された秋のストリートスタイル♪

ニューエラとマスターマインド・ワールドのコラボレーションは、ストリートに上品な輝きを与える特別なコレクション。

機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、日常にもアクティブシーンにもマッチします。

この秋は、モノトーンの美しさと洗練されたシルエットで、自分らしいスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか♡