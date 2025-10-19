「ブラ」好き必見♡AERA BLUEの新作オーガニックコットンブラが登場

オーガニックコットンのやさしさと、美しいシルエットを両立したブラが誕生♡補正下着メーカーが展開する「AERA BLUE（アエラブルー）」より、肌にも心にも寄り添う新作ブラレットが登場しました。2025年10月2日（木）11:00より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売がスタート。敏感肌でも快適に着られるコットン素材と、補整力を兼ね備えた新感覚ブラは、毎日をやさしく彩ります。

ブラに“やさしさ”と“美しさ”を。AERA BLUEが叶える新感覚インナー

「AERA BLUE」は、補正下着メーカーが手掛ける日本製ブラレットブランド。従来のレースタイプで人気を博す中、今回登場するのは、オーガニックコットンリブを使用した“本格派コットンブラレット”。

ふんわり軽い着心地と肌当たりのやさしさが特徴で、敏感肌の方にもおすすめです。表裏ともにオーガニックコットンを使用し、袋縫い仕立てで縫い目が肌に触れにくい設計。

まるで着けていることを忘れるような心地よさを実現しました。

GALLEST、ららぽーとTOKYO-BAYに初出店♡限定アイテムも登場

機能性×デザイン性を両立♡補正下着メーカーのこだわり

コットンブラは“やさしいけれど機能が足りない”と感じていた方へ。AERA BLUEは、補正下着メーカーならではのノウハウで、コットンでもしっかりバストメイクを実現。

オーガニックコットンリブをカップから肩までひと続きにした構造で、バストを下から引き上げ、美しいシルエットをキープ。

さらに背中にはコットンベア天竺を使用し、動きにフィットしてズレにくい快適な着用感を実現。背中が大きく開いたヘルシーなデザインで、アウターにも響きにくく、日常使いにもぴったりです♪

気になる新作ブラレットの詳細をチェック

AERA BLUE オーガニックコットンリブトライアングルブラレット



一般販売価格：8,250円（税込）

下着の専門家・ちーちょろす氏も「デザインと肌思いを両立したブラ」と高く評価。肌へのやさしさと機能性を備えた一枚で、インナー選びの常識を変えてくれそうです。

サイズ展開：XS／S／M／L（カラー：アイボリー／チャコール）

先行販売：2025年10月2日（木）11:00～（Makuakeにて）

お届け予定：2025年10月末～

一般販売開始：2025年12月（予定）

AERA BLUEのブラで、“肌も心も自由に”

「かわいい」も「心地いい」も叶うAERA BLUEの新作ブラレット。オーガニックコットンのやわらかさに包まれながら、美しく整うバストラインを叶えてくれる一着です。

旅行やおうち時間、デイリーにもぴったりな心地よさで、毎日がもっと軽やかに♡肌も心も解放するインナーで、あなたらしい美しさを楽しんでみませんか？