¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£±£¸Æü¡¢¡ÖÅÄÂ¼½ß¤Î¥¥¥¿¥¤¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿ËüÇî¤ÏÆþ¾ì¼Ô¤Ï£²£µ£²£¹Ëü¿Í¤Ç±¿±ÄÈñ¤Ï¹õ»ú¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤¿¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÌäÂê¤Ï¤³¤Î¸å¤Ç¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¹¤´¤¤ÉÔ°Â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËüÇî¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤ªº×¤ê¤¬ÌÜÅª¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤ò»Ä¤¹¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤ªº×¤ê¤ò³«¤¯¡£¤³¤Î³¹¤ÎºÆ³«È¯¤ò¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¤«¡£ÂçºåËüÇî¤Ï¤½¤ì¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£²¿¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Æ¬°¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òºî¤ë¤È¤«µÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤òÍ½¤áºî¤Ã¤Æ¡¢ËüÇî¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âº£¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢£±²óºî¤Ã¤Æ²õ¤·¤Æ¤Þ¤¿¤½¤³¤Ëºî¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
