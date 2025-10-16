KINUJOの「キヌージョ ヘアドライヤー ボヤージュ」

大風量によって素早く乾かし、つやのある髪に仕上げる高機能のドライヤーを使う人が増えている。小型軽量で持ち運びしやすいスタイリッシュな商品のほか、ミスト状の美容液を風と一緒に送って潤いを与える商品が登場。髪を乾かすのに加えて専用アタッチメントで顔や頭皮のケアができる商品も人気が高い。（共同通信＝出井隆裕記者）

KINUJO（キヌージョ、東京）は4月に「キヌージョ ヘアドライヤー ボヤージュ」の販売を始めた。遠赤外線で髪を芯から乾かして熱によるダメージを軽減。マイナスイオンによって静電気を抑えて滑らかな髪にする。本体の重さは約290グラム。折りたたみ可能で持ち運びに適し、海外でも使用できる。販売価格は3万5200円。

Aiロボティクスは「シャワードライヤー」を3月に発売した。補修や保湿効果のある美容液を微細な霧にして風と一緒に送り髪に浸透させる。美容液は交換可能なカートリッジに入っている。スティック型で吹き出し口に青と赤の発光ダイオード（LED）を搭載した。販売価格は3万9600円。

ヤーマンは「リフトドライヤー」が好評だ。60度からの低温設計と遠赤外線、プラスとマイナスの両イオンの放出でまとまる髪にしていく。専用アタッチメントをつけると潤いのある肌に導く「美顔器」になる。音波振動によって顔の肌の持ち上げをサポート。頭皮のケアにも使える。販売価格は5万5千円。（いずれも価格は変動する場合があります）

ヤーマンの「リフトドライヤー」

Aiロボティクスの「シャワードライヤー」