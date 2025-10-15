10月14日、SUPER EIGHTの村上信五が一般人女性との結婚を発表した。

村上はSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで《まもなく芸能活動30年を迎える中で山あり谷ありでしたが、ありがたいことに丸く収まり、この度結婚させていただくことになりました。お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです》などと報告している。

とりわけ注目を集めたのが、村上がメッセージに込めたメンバーへの思いだった。

「村上さんはメッセージの随所にメンバーの名前をちりばめています。《丸く収まり》は丸山隆平さん、《横に寄り添い》は横山裕さん、《大きな支え》は大倉忠義さん、《安らぎに感謝》は安田章大さん、さらに《信じて支えてくれる仲間》に自身の名前の“信五”を入れています。そればかりでなく現在はグループを離れたメンバーも《錦秋の候》で錦戸亮さん、《山あり谷あり》で渋谷すばるさん、《貴い道》で内博貴さんの名前を忍ばせています」（エンタメ系ライター）

特にファンを驚かせたのは内博貴の名だった。X上でも驚きの声が並ぶ。

《発表文の中にメンバー8人全員の名前が入ってるのが本当に感動的すぎて涙止まんない 内くんもすばるくんも錦戸くんもいるよ..》

《なにが嬉しいって、内博貴を入れてくれてる事だよ…村上信五、本当に粋なことしやがるよ》

《昨日の村上のコメントみんなの名前あるや〜んと思ってたけど、内くんもあって最高すぎた》

SUPER EIGHTは、2002年に関西ジャニーズJr.メンバーにより関ジャニ8として8人組で活動を開始。2004年に『浪花いろは節』でCDデビューを果たす。これに合わせて無限大の意味を込めた関ジャニ∞に改名。2024年に現在のグループ名となった。

グループのCDデビュー翌年となる2005年、内は不祥事を起こした。

「当時18歳の未成年だった内博貴さんが飲酒で補導され、芸能活動の中断を余儀なくされます。本人は責任を感じ仕事を辞めるつもりだったのですが、故・ジャニー喜多川さんの説得を受け思いを変えます。翌2006年に研修生として復帰しますが、内さんが同時に所属していた関ジャニ∞、NEWSのいずれにも復帰はかないませんでした。実質的にグループ初の脱退者となりました。内さんは現在もSTARTO ENTERTAINMENTに所属し主に舞台で活躍しています。

村上さんとしては、グループを離れても大切な仲間だということでしょう。あえて名前を入れることで内さんの“タブー化”を回避したと言えるのではないでしょうか」（前出・エンタメ系ライター）

かつての仲間を忘れないあたたかいメッセージを発した村上は、やはり永遠の“愛されキャラ”なのかもしれない。