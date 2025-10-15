¡ÚIPO¤ÎÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡ÛÂç³ô¼ç¤ÏÇä¤êÈ´¤±¤ëµ¤Ëþ¡¹¡ª Ç®¶¸¤ÎÎ¢¤Ç¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È
¡Ö¤½¤ê¤ãÂ»¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡Ä¡×IPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ë³ô¤ÇÂ»¤¹¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Âç³ô¼ç¤Î´í¸±¤Ê¼ê¸ý¤ÈÍ£°ì¤ÎÂÐ¹³ºö
¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥È¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¡×¤ÈÏÃÂê¡ª 1936Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ11Ç¯¡Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤Ë4¿Í·»Äï¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤³¤Ç¤ªµÒ¤À¤Ã¤¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÌò°÷¤È³ô¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢19ºÐ¤Î¤È¤¡¢4¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬³ô¼°Åê»ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ç¤Ï10²¯±ß¤¢¤Ã¤¿»ñ»º¤¬2²¯±ß¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¡£¤·¤«¤·¤¢¤ì¤«¤é70Ç¯¡¢89ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ñ»º¤Ï23²¯±ß°Ê¾å¤ËÁý¤¨¡¢·î6²¯±ß¤òÇäÇã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆü¡¹Áê¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±£¤·¤´¤È¤Ê¤·¤ËÆü¾ïÀ¸³è¤«¤éÅê»ñË¡¤Þ¤ÇÁ´Éô½ñ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤¬¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ï¡¢¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£
·Ù²ü¤¹¤Ù¤Âç³ô¼ç¤ÎÂ¸ºß
´ðËÜÅª¤Ë¡¢»ä¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç³ô¼ç¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤é¤Ï³ô²Á¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç³ô¤òÇä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
IPOÅê»ñ¤Î¸°¤ò°®¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¾ò·ï
Âç³ô¼ç¤ÎÊÝÍ³ô¤ÎÇäµÑ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¤Î²ò½ü¤Ë¤Ï¡Ö´ü´Ö¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö³ô²Á¤¬¸øÊç²Á³Ê¤Î1.5ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤È¤¡×¡Ö¼ç´´»ö¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤¿¤È¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áIPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¸ø³«¡Ë³ô¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
IPO¥é¥Ã¥·¥å¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÄÉ¤¤É÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
IPO¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢·ÐºÑ¤¬³èµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤¿¤À¤·¡¢Åê»ñ²È¤Î´ÑÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾å¾ì´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
À®¸ù¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¡ÖÁ´ÂÎ´Ñ¡×
IPOÌÃÊÁ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢»ñ¶â¤¬Ê¬»¶¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¶ÉÃÍ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´ë¶ÈÃ±ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´ë¶È¤¬¤¤¤Ä¾å¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¤Û¤«¤ÎIPO¤Î¾õ¶·¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÌÜÏÀ¸«½ñ¡×¤«¤é´ë¶È¤ÎÁÇ´é¤È¥ê¥¹¥¯¤òÆÉ¤ß²ò¤¯
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐIPOÅê»ñ¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¾å¾ìÁ°¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÜÏÀ¸«½ñ¡×¤Ç¤¹¡£
Ê¬¸ü¤¯ÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤¤½ñÎà¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï´ë¶È¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¡¢¶ÈÀÓ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹Åê»ñ²È¤¬ºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤Ù¤¥ê¥¹¥¯¤Þ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö»ñ¶â¤Î»ÈÅÓ¡×¤È¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¡ÖÂç³ô¼ç¤Î¾õ¶·¡×¤Ç¤¹¡£Ä´Ã£¤·¤¿»ñ¶â¤ò»ö¶È³ÈÂç¤È¤¤¤¦Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²áµî¤Î¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³ô¼ç¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾ò·ï¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ÎÇä¤ê°µÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¹âÃÍÄÏ¤ß¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊËÉ±Òºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î¡Ö²¹ÅÙ´¶¡×¤òÂ¬¤ê¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò
¸ÄÊÌ´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÆ±»þ¤ËÍÜ¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î¡Ö²¹ÅÙ´¶¡×¤òÂ¬¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£IPO¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´ü¤Ï»ñ¶â¤¬Ê¬»¶¤·¡¢ÍË¾¤ÊÌÃÊÁ¤Ç¤µ¤¨´üÂÔ¤Û¤É³ô²Á¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ä¿·¶½»Ô¾ì¤Î»Ø¿ô¡ÊÅì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì250»Ø¿ô¤Ê¤É¡Ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£Æ±¤¸¶È³¦¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´ë¶È¤Î³ô²Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎIPO¤Ï»Ô¾ì¤«¤éËÜÅö¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÃ±¤Ê¤ë¤ªº×¤êÁû¤®¤Ê¤Î¤«¡×¤òÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®¶¸Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÁê¾ìÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤¹¤ë½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
IPO¤Ï¡Ö½éÃÍ¤ÇÇã¤¦¡×¤À¤±¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤â¤·¸øÊçÃêÁª¤Ë³°¤ì¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï½éÃÍ¤¬¹âÆ¤·¤¹¤®¤Æ¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾Ç¤ëÉ¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢IPOÅê»ñ¤ÎËÜÅö¤Î¾¡Éé¤Ï¾å¾ì¸å¤Î¡Ö¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼»Ô¾ì¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¾å¾ìÄ¾¸å¤ÎÇ®¶¸¤¬Îä¤á¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×²ò½ü¤Ë¤è¤ëÇä¤ê¤¬°ì½ä¤·¤¿¸å¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª³ô²Á¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë´ë¶È¤³¤½¤¬¡¢ËÜÊª¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÃÍ¤ÇÈô¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ä¾ÍèÀ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¡ÖÂÔ¤Ä¡×»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Ä¹´üÅª¤Ë»ñ»º¤òÃÛ¤¯¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤ÊÀïÎ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
IPO¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤â¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ðÊó¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÅê»ñÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤Ø¤Î²¿¤è¤ê¤Î¶áÆ»¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø87ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡¡»ñ»º18²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ½Ñ¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£