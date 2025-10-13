¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Í¥³¤¬Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡Ä¼¡¤Î½Ö´Ö¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤¬30ËüºÆÀ¸¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö³ê¤é¤«£÷¡×
»þ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¹ÔÆ°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç14ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¸¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÂº¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Í¥³¤¬Èâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡Ä¼¡¤Î½Ö´Ö¸«¤»¤¿¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¡Û
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¼¡Ïº¤¯¤ó
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÂÀÏº¤È¼¡Ïº¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¡Ö¼¡Ïº¡×¤¯¤ó¡£·»ÄïÇ¤Î¡ÖÂÀÏº¡×¤¯¤ó¡¢Ëö¤Ã»ÒÊ¬¤Î¡ÖÊ¡¡×¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼¡Ïº¤¯¤ó¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆÃµ»¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ÎÁ°¤Ë¼¡Ïº¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥É¥¢¤Î¼è¤Ã¼ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥É¥¢¤Ï¡¢²£¤Ë³«¤¯°ú¤¸Í¥¿¥¤¥×¡£¤½¤Î¼è¤Ã¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀª¤¤¤è¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¼¡Ïº¤¯¤ó¤Ï¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¤ëÆÃµ»¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤¬Ç¤Ç¤¢¤ë
¤Ê¤ó¤È¼¡Ïº¤¯¤ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£µÓ¤ÇÊÉ¤ò½³¤Ã¤¿Àª¤¤¤Ç¾å¼ê¤¯¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡Ïº¤¯¤ó¤Î¸¤µ¡¦ÎÏ¶¯¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼¡Ïº¤¯¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤âÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿å¤¬¶ì¼ê¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Ïº¤¯¤ó¤ÏÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÅò²Ã¸º¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤Ë¤ã¡©
¤½¤Î¸å¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¼¡Ïº¤¯¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÅò²Ã¸º¤Ï¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Ë¤ã¡©¡×¤È¸À¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Âç¹¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¤«¤¤¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¶Ë¾å¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Åê¹Æ¤Ï¡¢TikTok¤Ë¤Æ7100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÇÎ¥¤ì¤·¤¿ÆÃµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¼¡Ïº¤¯¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò´öÅÙ¤â¶Ã¤«¤»¤ë¿·¤¿¤ÊÆÃµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼¡Ïº¤µ¤ó¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÈâ¤ò³«¤±¤Þ¤¹¤Í～¥¹¥´¤¤¡×¡Ö³«¤±¤ë¤Ê¤éÊÄ¤á¤Æ¤è～¡ª ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¥¦¥Á¤Î»Ò(Ç)¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¾Ð¡×¡Ö¤¨¡¢Èô¤ó¤Ç¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤ÆÂ¤Ç¥¥Ã¥¯¤·¤Æ³«¤±¤¿¡ª¡©¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¤«¤·¤³¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÂÀÏº¤È¼¡Ïº¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹ÂÀÏº¤¯¤ó¡¦¼¡Ïº¤¯¤ó¡¦Ê¡¤Á¤ã¤ó¤Î»°¼Ô»°ÍÕ¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡Ïº¤¯¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÂÀÏº¤È¼¡Ïº¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£