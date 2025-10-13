【独自】「警察行くぞコラ！」韓国発のフーデリで「契約トラブル」が相次いでいた…！

韓国発のフードデリバリーサービス「ロケットナウ」に、ついに行政のメスが入ったーー。

中央労働基準監督署は8月22日、同サービスを運営する「CP One Japan合同会社」に是正勧告を出した。前回記事『【独自】フードデリバリー『ロケットナウ』がヤバすぎる…労基署も動いた「知られざる実態」』で報じたとおり、従業員に対する給与未払いなど、複数の労働基準法に違反していたという。

サービス開始からわずか8ヵ月で100万ダウンロードを突破した、新進気鋭のフードデリバリーサービスに何が起きているのか。取材を進めるうちに、飲食店との間で不可解な「トラブル」が相次いでいることが判明した。

給与未払いを訴える契約社員が続出

是正勧告を受けたのは、韓国の大手EC企業「Coupang」（以下、クーパン）を親会社に持つ、「CP One Japan合同会社」。今年1月、同社はUber Eatsに対抗すべく、新たなフードデリバリーサービス「ロケットナウ」を立ち上げた。

通常300〜1000円かかる配送料や手数料を無料にするほか、総額4000円分の無料クーポンを配布することで、サービス開始からわずか8ヵ月で、専用アプリは100万ダウンロードを突破。現在は俳優ののんと松重豊を起用したCMも放送中だ。

また、今年4月にはエリア拡大に伴い、飲食店に営業をかける「フィールドセールス」なる契約社員を約2000名募集した。この大量採用が功を奏して、ロケットナウの配達エリアは1都3県（東京・神奈川・埼玉・千葉）まで拡大。現在は、大阪でのサービスも始まり、10月14日には京都市や神戸市、名古屋でのサービスも始まる予定だという。

だが、同社の契約社員は「本社は契約社員を『捨て駒』としか思っていません」と怒りをあらわにする。

「大量採用された契約社員は、わずか1ヵ月で大量に契約を打ち切られました。また、初回の契約更新で渡された雇用契約書には、求人に記載されていた『リテンションボーナス』（特別手当・33.2万円）の記載もなくなっていたため、2カ月目以降は基本給しかもらえない。給与未払いのトラブルも相次いで、働いた分の給与が支払われずに泣き寝入りする契約社員が続出しました」

労基署がついに是正勧告に動いた…！

こうした労働トラブルが発端となり、6月に契約社員による「労働組合」が結成された。さらに退職者を含めた大量の契約社員が、中央労働基準監督署に駆け込む事態に発展。8月22日、同署はついに「CP One Japan合同会社」に対して是正勧告に踏み切った。

是正勧告書で指摘されたのが、労働基準法違反に関する3点。同社は、第15条の「労働条件の明示義務」、第24条の「賃金の支払い」、第106条の「就業規則および36協定の周知義務」の違反が確認された。労基関係者はこう語る。

「労働基準法の違反以外にも、相談者から『社内のホットラインが繋がらない』『欠勤したつもりがないのに欠勤扱いにされた』などの声が多く上がったので、そこに対しても改善を要望しました。

現在は、お渡しした是正勧告の文書のとおり、業務が改善されていくか様子を見ている段階です。また場合によっては、（CP One Japan合同会社の）担当者と面談していく可能性もあります。労基としては、今後も監視を続けていくつもりです」

だが、同社に不満を持つのは契約社員だけではない。彼らから営業を受ける飲食店からも、クレームが相次いでいるのだ。都内某所で営業する飲食店の店主は、「これまで色んなフードデリバリーの営業が来たけど、あんなにひどい会社は初めてだった」と怒りをあらわにする。

「5月中旬ごろから『ロケットナウ』と名乗る営業マンが来るようになったんだけど、『ウチは興味ないので』と断っても、彼らはお構いなし。ランチ営業の真っ只中で、店内が満席でも平気で押しかけてくる。

それが1ヵ月半くらい続いたから、これまで100人近くは来たんじゃないかな。だから腹立って、消費者庁と警察に連絡を入れて、本社にもクレームを入れたよ。今は店前に『ロケットナウは出入り禁止』という張り紙も貼ってる」

また、複数の飲食店に取材を進めるうちに判明したのが、飲食店とフィールドセールスの間で相次いだ「契約トラブル」の実態だ。

同社のカスタマーセンターには、飲食店から「契約した覚えがないのに、勝手にタブレットが届いた」「営業を断ったのに契約したことになってる」などのクレームが続出。ロケットナウの加盟に同意していないにも関わらず、「加盟店」と思しき扱いを受ける飲食店が相次いだという。

「契約件数の水増し工作」が続出

ロケットナウの契約の流れはこうだ。まず飲食店側がサービスの加盟に同意すると、担当のフィールドセールスは、その飲食店の「店舗情報」を会社専用のGoogleフォームに入力する。

そこで必須になるのが、管轄の保健所で発行される「営業許可証」と、店舗責任者の「通帳口座」だ。その2つに加えて、店舗責任者のメールアドレスや電話番号などを入力すると、担当のフィールドセールスの「契約件数」としてカウントされる。

しかし、本社関係者は「フィールドセールスが大量入社してからしばらく経った6月ごろは、『契約プロセスの短縮』が認められていました。Googleフォームに『通帳口座』の写真を添付しなくても、契約件数にカウントされたため、フィールドセールスによる『契約件数の水増し工作』が相次いだのです」と語る。

「当時、フィールドセールスの間では『勝手に（飲食店の）レジ裏に貼ってある営業許可証を撮影して、デタラメなメールアドレスと電話番号を入力することで、契約をでっちあげてるヤツがいる』という話が毎日のように出回っていました。

また、社内のクレーム対応のグループチャットにも、飲食店から『契約した覚えがないのに、勝手にタブレットが届いた』『営業を断ったのに契約したことになってる。このまま説明がないなら警察に行く』などのクレームが続出しました」

ロケットナウでは、フィールドセールスが営業し、飲食店がサービスに加盟すると、「タブレット班」と呼ばれる契約社員たちが、注文用のタブレットを設置しに行く。だが、そこでも同様のトラブルが相次いでいた。過去にタブレット班に所属していた、契約社員の30代男性はこう語る。

「ロケットナウに加盟した飲食店に後日、僕のようなタブ班（タブレット班）が行くと、店主やオーナーさんが出てきて、『ウチ契約してないんだけど』『なんで断ったのに来たの？』とトラブルになることが多かったんです。

ひどいときは1日に3件タブレット設置に行って、全部追い返されたこともあるし、店主に『お前ふざけんなよ！ 警察行くぞコラ！』と怒鳴られたこともあります。チーム全体で同じようなトラブルが続出していたので、同僚も『これフィールドセールスが勝手に契約してるよな……』と嘆いていました」

韓国発のフードデリバリーサービスで、いったい何が起きているのかーー。

後編記事『【独自】「韓国人が日本人を鬼詰め」「行政も動いた」…韓国発フーデリで「契約トラブル」が相次いだ「ヤバすぎる理由」』では、実際にトラブルに遭った飲食店に話を聞いた。

