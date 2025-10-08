プライム感謝祭スタート！


10月7日(火)0:00〜10月10日(金)23:59までの4日間、大型セール「Amazonプライム感謝祭」が開催中！

今回は、レタスクラブ読者さんが「本当に欲しい！」と選んだ注目アイテムをランキング形式でご紹介します。大型セールならではのお得な価格で、人気アイテムをいち早くチェックできるチャンス。気になっていたあの商品も、まとめ買いしたい日用品も、この機会にぜひお得にゲットしてくださいね！

■【速報！】「Amazon感謝祭」先行セール売れ筋ランキングTOP5

Amazonプライム感謝祭・先行セールの10月4日〜10月7日、レタスクラブ経由で注文された人気アイテムをランキング形式で大発表！

■【第5位】ラベルレスで地球にもやさしい！

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本


▶CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本

●参考価格：￥998→￥948 (5％OFF)

第5位は、こちら！ゴミ分別のストレスがなく、ペットボトルも潰しやすくて片付けラクラク。まろやかで飲みやすい味わいは「安定の美味しさ」と大好評です。

■【第4位】やさしくお腹を整える

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】


▶[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤

●参考価格：￥3,290→￥2,486 (24％OFF)

3種の乳酸菌をバランスよく配合し、毎日のスッキリ習慣を応援します。5歳のお子さまから年配の方まで使えるやさしさも人気の理由。家族みんなで「お腹から元気」に！

■【第3位】眠っている間に、しわもシミもケア

【医薬部外品】なめらか本舗 薬用リンクルナイトクリーム


▶【医薬部外品】なめらか本舗 薬用リンクルナイトクリーム

●参考価格：￥1,210→￥739 (39％OFF)

おやすみパック処方で、翌朝はふっくらやわらか肌に。無香料・無着色・無鉱物油で、敏感肌にもやさしい使い心地。「寝ながらキレイ」を叶えるナイトクリームです。

■【第2位】忙しい女性の我慢しない選択に！

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠


▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

●参考価格：￥1,540→￥1,278 (17％OFF)

つらい頭痛にスピーディに効き、胃への負担も軽減。「早く効いて優しい」頼れるお守り鎮痛薬です。

■【第1位】黄ばみゼロを目指す！頼れる洗たくパワー

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 つめかえ用 2500ｇ


▶アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 つめかえ用 2500ｇ

●参考価格：￥1,404→￥1,080 (23％OFF)

第1位はコチラ！100日分の黄ばみもスッキリ落とす、進化系洗浄力！黄ばみ除去成分＆抗菌効果で、24時間ずっと清潔キープ。ドラム式にも使えて、カビ対策までOK♪

■Amazonプライム感謝祭はコレがお得！「ポイントアップキャンペーン」

ポイントアップキャンペーン開催中！


セール期間中は、ポイントアップキャンペーンも同時開催！

エントリーして、期間中に合計1万円以上のお買い物をすると、ポイント還元率がぐ〜んとアップします。

・対象期間：2025年10月4日(土) 0:00〜10月10日(金) 23:59

・参加方法：キャンペーンにエントリーしたうえで、合計10,000円以上お買い物するだけ！

「Amazonプライム感謝祭」でのお買い物が、さらにお得になるチャンス！エントリーはもう始まっているので、今のうちにポチッと済ませておきましょう。

今回のランキング、気になるアイテムは見つかりましたか？お得にゲットできるのは今だけ！在庫がなくなる前にチェックを。「Amazonプライム感謝祭」で、秋のお買い物をめいっぱい楽しみましょう。

