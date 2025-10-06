何やら女優の米倉涼子（50）の身の回りが騒がしくなっている。公式Instagramアカウントは8月19日の投稿を最後に更新がストップしており、特にメディア出演もないが、その裏で異変が続いているようだ。一体何が──。

【写真】〈“ドタキャン”が続く米倉涼子〉私服でキャップを目深に被りながら移動する様子、豪華なファージャケットを着て関係者と歩く様子ほか

直近で、NEWSポストセブン取材班は、米倉がイベントを"ドタキャン"し続けていることをつかんでいる。9月17日に行われたファッションイベントに出演予定だったが、緊急降板したという。ファッション誌編集者が語る。

「『BARNEYS NEW YORK』の銀座本店のリニューアルオープンを祝し、著名人を招いたフォトコールセレモニーが開催されましたが、実は米倉さんも出演予定でした。

開催直前で関係者に降板が伝えられ、一部開催概要が変更になっています。関係者のあいだには"米倉涼子さんの体調の都合により"と伝えられました」

また、9月25日、英国高級自動車ブランドを保有する「ジャガー・ランドローバー」の日本法人が主催するプレス発表会に出演予定だったが、イベント自体が取りやめになったことも判明した。広告会社関係者が明かす。

「この発表会では、同社の人気車種『ディフェンダー』の最新モデルの発表が予定されていて、米倉さんはそのアンバサダーに就任予定だったが、そちらを辞退することに伴い発表会の開催も中止に。開催1週間切ってのアンバサダー辞退は珍しく、何があったんだと騒ぎになりました」

米倉の事務所にアンバサダー就任辞退の理由について問い合わせたが、「お答えはいたしかねます」とのことだった。

さらにニュースサイト「ピンズバNEWS」は、10月6日に都内で行なわれる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の授賞式に米倉が登場予定だったが、体調不良により欠席することが決まったとの証言を報じている。

2019年に「低髄液圧症候群」を患っていることを公表し、近年の米倉は、体調に悩まされてきた。2022年にはドクターストップがかかり、ライフワークとも言えるブロードウェイミュージカル『CHICAGO』を降板せざるをえなくなった。

来年2月には主演映画公開を控えるが

しかし、最近は快復傾向にあったようで、2024年6月『あさイチ』（NHK）の生放送に出演した際は、「去年（2023年）、とても素晴らしい先生に出会って8月に手術をして、今年の5月くらいから急に元気になってきました」と笑顔を見せていた。

実際、今年8月2日・3日には、4年ぶりのショー『RYOKO YONEKURA - DISFRUTA DISFRUTA -』を開催して、歌や踊りを披露した。2026年2月には、主演映画『エンジェルフライト THE MOVIE』がAmazon Prime Videoで世界独占配信されることも決定している。

相次ぐ仕事のキャンセル──米倉のファンからは心配の声が相次いでいる。