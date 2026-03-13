「スーパー貰い事故だよ！」こう憤りを露わにしたのは、実業家のホリエモンこと堀江貴文氏（53）。3月12日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、10日に開催されたオンラインサロン「堀江貴文イノベーション大学校（HIU）」の定例会の模様を一部公開。堀江氏は実業家の田端信太郎氏（51）との対談のなかで、高市早苗首相（65）の名が冠された暗号資産「SANAE TOKEN」への関与をキッパリ否定したのだ。連続起業家・溝口勇児氏（41）が