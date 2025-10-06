この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「うちの子、メンタルが弱くてすぐ落ち込むんです」という保護者の悩みに、YouTuberの静岡の元教師すぎやま氏が自身のYouTubeチャンネルで公開した動画「【保存版】メンタルが弱い子の親には共通する特徴がありました」の中で、鋭い視点から答えている。



動画の冒頭で「実はそれ、本人の性格や気質だけのせいじゃなくて、周りの大人との関わりの中でそうなっているのかも」と語るすぎやま氏。親が良かれと思ってしていることが、かえって子どものメンタルを弱くしている可能性があると指摘した。



特にユニークなのが、「家庭内のエネルギーバランス」という考え方だ。家庭全体のエネルギーの総量を100とした場合、親、特に社交的でパワフルな母親がエネルギーを使いすぎると、子どもの持ち分が減ってしまうと解説。「お母さんが喋りすぎだから、子どもが喋るエネルギーをとっているんですよ」と、三者面談で一方的に話す親を例に挙げ、家庭内のエネルギー配分が子どもの性格形成に影響を与えると説明した。



また、子どもを心配するあまり失敗を未然に防ごうと「先回りしてしまう」親の行動にも警鐘を鳴らす。「子どもの失敗って学びだからね」と述べ、先回りは「学ぶ機会を奪っているのと同じ」だと断言。小さな失敗を経験させておくことで、将来大きな壁にぶつかった際の精神的なダメージを減らせるとした。



その他にも、「感情を受け止めない」「親自身の自己肯定感が低い」「“いい子”でいることを求めすぎる」といった特徴を列挙。特に「いい子」は、親にとって「都合のいい子」になっていないか見直すべきだと語り、子どもが自分の感情や意見を表現できる環境の重要性を訴えた。子育てに悩む親だけでなく、子どもと関わるすべての大人にとって、自らの行動を振り返るきっかけとなる内容だ。