漫画家の倉田真由美さんは、すい臓がんで闘病していた夫で映画プロデューサーの叶井俊太郎さん（享年56）を自宅で看取った。その経緯を克明に綴った新著『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』が発売された。夫を失って1年半が過ぎた今、「激しく後悔していること」があるという。

【写真】旅行を楽しむ夫・叶井俊太郎さん 。他、カップ飯を食べる叶井俊太郎さんの姿なども

夫を失った今、一番後悔していること

「今、一番後悔しているのが、夫とハワイ旅行に行っておけばよかったということ。娘が小さい頃から結構旅行には行っていたのですが、もっともっと旅行しておけばよかった」（倉田さん、以下同）

叶井俊太郎さんは、高校卒業後に2年間ハワイに留学をしていた経験がある。

「ハワイで暮らしていた日々が、すごく楽しかったみたいなんですよ。2年留学していていましたが夫はなぜか英語はしゃべれませんでしたし、洋画も字幕付きで見ていましたけどね（笑い）。よっぽど楽しい思い出があるのか、病気がわかってからも『ハワイ行きたいな〜』って言っていたんですよ。『いつか行ければいいね』と言っているうちに、機会を失ってしまいました。昔住んでいたところをもう一回見せてあげたかったですね。

夫の病気が発覚してから、私たちは変わらず仕事を続けていたし、夫も入退院を繰り返していたので、日程の調整は難しかったかもしれないけど、それでも、お互い仕事を休んで、無理してでも行けばよかった。

どこかで『死ぬ』なんて信じていなかったところがあったんですよね。すい臓がんの告知を受けた後、最初の1年は元気だったから、2022年の夏には石垣島に旅行には行きましたが、ハワイも行けたんじゃないかって。彼の望みを叶えてあげられなかった後悔がずっと残っています」

もっと旅に行っておけばよかった理由

夫を失って1年半以上が経ち、癒えぬ深い悲しみや後悔については、新著にも綴られているが、とくに「旅行」には思い入れがある。

「夫が旅立ってから1年半以上立ちましたが、だんだんと家の中から彼の気配が消えていくような寂しさがあるんですよね。

旅は非日常ですから、記憶に強烈に残るんですよね。日常生活の中の記憶もふとした瞬間に想い出すことは多いのですが、旅はより印象が濃いんですよ。その土地のおいしい食べ物や美しい場所とともに、夫の姿が映像になって鮮明に蘇ってくるんです」

葬儀の話は元気な時にしておけばよかった

もう一つ、倉田さんに悔いが残っているのが「葬儀」のことだ。

「葬儀社からの最初の見積もりは780万円でした。夫は映画関係の仕事をしていたので、通夜振る舞いにポップコーンを出したのですが、50皿で11万円ですよ。最終的には500万円でしたけど、総費用の目安くらいは決めておけばよかった。

そもそも葬儀について、夫と話したことがなかったんです。どんな葬儀がよかったのかわかりません。生前、それもまだ元気なうちに話しておけたらよかったと思います」

いくつかの悔いを抱えているが、その中でも「やろうと思えばできたのに、やらなかったこと」が一番心に引っかかっているという。

15年で一度もケンカはしていない

新著には在宅緩和ケア医の萬田緑平氏による「在宅ケア＆看取り」に関する解説や倉田さんとの対談も収録されている。これまで2000人以上の在宅での看取りを行ってきた萬田氏は、「元気なうちから」家族に感謝を伝えておくことの大切さを挙げている。倉田さんもうこう語る。

「普段から、誰に対してもいいと思ったことは相手に伝えるようにしています。これは夫に対しても同じ。夫とは15年連れ添ってケンカは一度もしたことがないんです。私にとっては最高の夫で最高の父ちゃんでした。

折に触れて『あんたと結婚してよかった』『あんたが夫でよかった』と、直接言葉にして伝えてきたので、その点では後悔はありません」

◆倉田真由美

くらた・まゆみ／1971年福岡県生まれ。漫画家。"くらたま"の愛称で多くのメディアでコメンテーターとしても活躍中。一橋大学卒業後『だめんず・うぉ〜か〜』で脚光を浴び、多くの雑誌やメディアで漫画やエッセイを手がける。最新著『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』が9月26日に刊行。

写真提供／倉田真由美さん 撮影／五十嵐美弥 ヘアメイク／大嶋祥枝 取材・文／桜田容子