「びっくりドンキー」ガリバーフェア開催！ 今年は新たに“チーズバーグ＆ポテサラパケット”が仲間入り
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、10月8日（水）から、恒例の「今年もガリバー！」フェアを、全国の店舗で開催する。
【写真】ボリュームがすごい！ ポテサラパケットも新たにガリバー化
■過去最多のラインナップ
今回で9回目の開催となる「ガリバー」フェアは、「びっくりドンキー」の人気メニューを“ガリバーサイズ”で提供する期間限定の企画。
今年は、肉汁あふれる400gのハンバーグが味わえる「ガリバーバーグ」メニューに、最も人気のあるチーズバーグディッシュをガリバー化した「ガリバーWチーズバーグディッシュ」と、通常の3倍の量のポテトサラダととろけるチーズを中にも上にも使用した「ガリバーポテサラパケットディッシュ」が新登場する。
またアラカルトメニューには、フライドポテトLサイズを2倍量にした「ガリバーフライドポテト」や、オリジナルブレンドのスパイスで仕上げた「ガリバースパイシーポテト」、10種類の野菜を使用した「ガリバーサラダ」などを用意。
さらに、定番のパフェを高さ30cmにガリバー化した「ガリバーショコラパフェ」や、北海道ソフトクリームをトッピングしたイチゴミルクを高さ25cmの巨大グラスで楽しめる「ガリバーイチゴミルク」も展開される。
※地域・店舗によって価格が異なる。また、一部店舗では取り扱いのない商品あり。
