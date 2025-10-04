「ガリバーWチーズバーグディッシュ」（税込 2090円）

　ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、10月8日（水）から、恒例の「今年もガリバー！」フェアを、全国の店舗で開催する。

【写真】ボリュームがすごい！　ポテサラパケットも新たにガリバー化

■過去最多のラインナップ

　今回で9回目の開催となる「ガリバー」フェアは、「びっくりドンキー」の人気メニューを“ガリバーサイズ”で提供する期間限定の企画。

　今年は、肉汁あふれる400gのハンバーグが味わえる「ガリバーバーグ」メニューに、最も人気のあるチーズバーグディッシュをガリバー化した「ガリバーWチーズバーグディッシュ」と、通常の3倍の量のポテトサラダととろけるチーズを中にも上にも使用した「ガリバーポテサラパケットディッシュ」が新登場する。

　またアラカルトメニューには、フライドポテトLサイズを2倍量にした「ガリバーフライドポテト」や、オリジナルブレンドのスパイスで仕上げた「ガリバースパイシーポテト」、10種類の野菜を使用した「ガリバーサラダ」などを用意。

　さらに、定番のパフェを高さ30cmにガリバー化した「ガリバーショコラパフェ」や、北海道ソフトクリームをトッピングしたイチゴミルクを高さ25cmの巨大グラスで楽しめる「ガリバーイチゴミルク」も展開される。

※地域・店舗によって価格が異なる。また、一部店舗では取り扱いのない商品あり。