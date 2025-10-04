不二家の人気イベントが近鉄百貨店に登場！限定ルックやグッズも

今年で5年目を迎える不二家の人気イベント「FUJIYA Smile Switch Festa」が、2025年秋に近鉄百貨店の2店舗で開催されます。テーマは「ルックって、いいな。」。大阪・あべのハルカス近鉄本店と名古屋・近鉄パッセで、ルックをモチーフにした展示や限定商品、ペコちゃん75周年の特別コーナー、さらにサンリオキャラクターズとのコラボグッズまで登場。来場者の心をくすぐる限定感たっぷりのイベントです♡

限定「ルック」モチーフ商品が登場

イベント限定の「ルック（ア・ラ・モード）缶」（880円）は、人気フレーバー4種（バナナ・ラズベリー・ストロベリー・パイナップル）を各2粒ずつ詰め合わせ。

歴代キャッチコピー入りのオリジナルステッカー（全6種ランダム）も付属し、食べ終わった後は小物入れにもぴったりです。

さらに「ペコちゃんシークレットミニ巾着」（858円）は全12種ランダムで、レトロかわいいデザインが魅力。限定感満載でコレクション心をくすぐります♪

【BLUE POND】大丸札幌限定♡北海道発キャラメルスイーツ誕生

ペコちゃん＆サンリオのコラボに注目

注目は「ミルキー缶（サンリオキャラクターズコラボ’25）」（880円）。全4種類の限定デザイン缶にはミルキーが9粒入り、同柄のステッカー付き。

使い終わった後も楽しめる仕様です。また、税込2,400円以上購入で「Smile Switch Festa」オリジナルショッパーのプレゼントも。数量限定のため、ファンは早めのチェックがおすすめです♡

福袋やプレゼント企画も楽しめる

各会場では、不二家のお菓子やグッズを詰め合わせたお得な福袋の販売も実施。さらに購入者対象のプレゼント企画など、サプライズ感のあるコンテンツも予定されています。

展示ではルックの歴代キャッチコピーやペコちゃん75周年記念コーナーも設けられ、大人から子どもまで楽しめる内容になっています。

笑顔になれる秋イベントへ出かけよう♡

「Smile Switch Festa 2025 ～ルックって、いいな。～」は、不二家ファンはもちろん、かわいいものや限定品好きにも見逃せないイベントです。

大阪・あべのハルカス近鉄本店では10月8日～21日、名古屋・近鉄パッセでは10月25日～11月3日まで開催。

秋のお出かけに、心ときめく限定ルックやペコちゃんグッズを探しに訪れてみませんか？