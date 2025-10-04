自民党総裁選が行われるのは10月4日。有力視されているのは、親子2代を目指す小泉進次郎氏、女性初を目指す高市早苗氏……そこで「首相になってほしい政治家」をアンケート調査。選挙権のある18歳以上の女性1000人による“民意”は──。

【結果一覧】首相になってほしい政治家ランキング

（今回のアンケートの回答は、選択制ではなくフリー回答とし、広く意見を求めた。そのためランキングは自民党議員以外も含まれる）

首相になってほしい10位〜7位

10位 麻生太郎 21票

「彼のような人に総理でいてほしい。コンサバで日本のことを慮ってくれている存命の数少ない政治家が、麻生さん!」（41歳・東京都）

「混乱している今、政治を引っ張っていけるのは麻生さんしかいないと思うから」（37歳・東京都）

御年85歳の最高顧問。出馬はないだろうが、得票はその“存在感”からか。

9位 神谷宗幣 22票

参政党の代表は、その発言がたびたび波紋を呼ぶが……。

「日本人が安心して暮らせる国にするための政策を、バンバンやってくれそうです」（52歳・神奈川県）

「移民を阻止してくれそうだから」（79歳・東京都）

8位 河野太郎 23票

現職議員ではXのフォロワー数トップの244万人。SNS投票なら当選もある？

「現状よりも国民の感覚に近そうな感じがしたから」（47歳・千葉県）

「無難にいろいろやってくれそう」（58歳・埼玉県）

7位 玉木雄一郎 30票

「自民党以外だとこの人しかいないのではと思う」（49歳・山梨県）

ただ、ネガティブな意味で首相に推す声も……。

「いつも偉そうに話しているが首相になったらどうなるのか見たい」（82歳・神奈川県）

「一度、総理になってつぶれたらいいと思います」（59歳・北海道）

首相になってほしい6位〜4位

現職大阪府知事。万博については批判的な声も上がっているが、やはりその若さに票が集まった。いずれは国政？

6位 吉村洋文 35票

「決定が早いし経験も豊富」（77歳・京都府）

「実行力と発信力に優れているし、思想に偏りがなさそう」（48歳・東京都）

ベスト5に食い込んだのは、タレント出身議員として最も存在感を持つこの人。

5位 山本太郎 38票

「旧態依然の考え方しかできない自民党議員は全員退場。山本さんに新しい風を吹かせてほしい」（45歳・大阪府）

「実現は難しいかもしれないが、言っている内容は良い」（49歳・大阪府）

本アンケートは辞任表明の直前に実施。そのためこの人もランクイン。しかも上位。

4位 石破茂 77票

消去法、もしくは消極的な意味で票数を集めた。

「悪いことはしていない」（58歳・東京都）

「首相はころころ代わってほしくない、自民の中では妥当」（41歳・兵庫県）

続いては現職の都知事のため、選出はありえないが、その人気はやはり高く……。

首相になってほしいベスト3

初の女性首相誕生なるか？

3位 小池百合子 83票

「初の女性首相になってほしい、英語も話せるから国の代表として恥ずかしくない」（42歳・山口県）

「高市さんは信用できない」（53歳・神奈川県）

「東京都は子育てに関する支援が充実しているというイメージがあり、いちばんマシかなと」（18歳・神奈川県）

そして、世論調査では次の2人が有力候補と見られているが、本当の総裁選を前に敗れたのは……。

2位 高市早苗 120票

「日本ではまだ女性首相がいないので今までの首相とはまた違った視点で政治をしそうだから」（54歳・兵庫県）

「消費税減税や憲法改正など、国民の関心をそそる謳い文句をあえて使わずに、領土問題や食料自給率など現実的な政策を掲げているため」（19歳・東京都）

「そろそろ自民党も女性を前面に出していいのではないでしょうか」（70歳・岡山県）

「日本の利益を第一に考え、外国に対して強い態度に出られそう」（56歳・千葉県）

今回の誌上総選挙トップはやはりというべきか、この“ジュニア”が指名された。

1位 小泉進次郎 160票

「若い人にやってもらいたい」（44歳・神奈川県）

「暴走ぎみな感じもあるが、逆にそれが行動力の表れかと思う」（59歳・愛知県）

「政治家としては若い印象があって党首討論とかになった場合に難はあるが、父親譲りの誠実さと真っすぐな人柄で日本を引っ張っていってほしい」（49歳・茨城県）

「言葉遣いにアホさを感じるけどまじめ。頭の悪い構文はあるけど、古い政治家のような失言は特にない。アホな構文は失言よりまだマシ。いいかげん海外のような若い首相を見たい」（39歳・東京都）

毀誉褒貶が分かれる首相を父に持つ小泉氏が「首相になってほしい」ランキングでトップ当選。では、「首相になってほしくない政治家」は……。