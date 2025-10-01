『スガキヤ』と『キブサチ』のコラボ、二郎系「スガ・ジロー」が帰ってくるぞ　売り切れる前に急げ！

名古屋を中心に展開するラーメンチェーン店『スガキヤ』が、愛知県岡崎市の人気ラーメン店『キブサチ』とのコラボレーション商品「スガ・ジロー」2品を、2025年10月2日より期間限定で販売する。

※すべて価格は税込み

名古屋のソウルフードと、岡崎の地産地消にこだわるラーメン店がコラボ

中京圏で長く愛されてきた『スガキヤ』の名物は、和風とんこつスープラーメン。そしてソフトクリームやあんみつなどの甘味メニューだ。創業は1946（昭和21）年で、戦後に食べ物に困る人々を助けるため「甘党の店」としてぜんざい、パン、焼き芋、蒸し芋、芋まんじゅうなどを名古屋・栄で販売していた。そしてラーメンがメニューに加わったのは1948（昭和23）年。それからラーメンと甘味を楽しめるユニークなラーメン店として現在まで続いてきたのだ。2025年7月には原点である甘味メニューを強化した4店舗をオープンさせたばかり。

『キブサチ』は愛知県岡崎市にある大人気ラーメン店。9時半の開店と同時に発券される整理券150枚は、休日にはわずか5秒で、平日でも1時間で完売するほどの人気を誇る。地産地消にこだわり、岡崎の名物食材を使用したラーメンやまぜそばなどを提供。醤油や塩ラーメンはもちろん、岡崎名産の「まるや八丁味噌」を使った味噌ラーメンや、岡崎を拠点に活動する6人組YouTubeクリエイター「東海オンエア」とコラボした「東海コラボナーラ」などのメニューがある。

前回は売り切れが続出！ 2025年は辛口も加わってカムバック

「スガ・ジロー」は『キブサチ』が監修し、『スガキヤ』流に食べやすくした二郎系ラーメン。2024年にも販売され、発売直後に売り切れが続出。今回は熱いリクエストに応えて帰ってくることになったそう。食べ応え抜群の極太麺、肉厚チャーシュー、山盛りの野菜は食欲の秋にぴったり。しかも嬉しいことに2024年より価格がお手頃になっている。さらに、刺激的な辛さがやみつきになる「辛口スガ・ジロー」が新登場。詳しく見ていこう。

スガ・ジロー 690円

肉マシ（肉2枚追加） プラス300円

通常のスガキヤラーメンにも使用している出汁が香るスープをベースに、特製のタレと背脂を加えることで、濃厚で凝縮された旨みが口いっぱいに広がる。極太麺とたっぷりの野菜（210g）、通常の5倍のボリュームを誇る特製チャーシューをのせた、大満足の一杯。好みでニンニクを入れると、さらにパンチの効いた味わいに。

辛口スガ・ジロー 740円

肉マシ（肉2枚追加） プラス300円

「スガ・ジロー」のベーススープに唐辛子のオイルを加え、さらに、厳選した唐辛子粉をまぶした揚げ玉をトッピングすることで、辛いだけではなく香り高く仕上げた。辛いもの好きにはたまらない、刺激的な一杯。

スガキヤ公式アプリでは会員限定で、セットがお得になるキャンペーンも実施するそう。お見逃しなく！

「スガ・ジロー」

