この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

話題のAIガジェット系クリエイター・ミライ氏が、「【無料で使える】超高画質の音付き動画を作ったり、高品質な画像の生成・編集機能を実装した『Wan(Wan 2.5 Preview)』」と題した動画を配信。アリババのAIブランド「Wan」が公開したAIモデル・Wan 2.5 Previewの機能、その使いこなし術について詳しく語った。



ミライ氏はまず、Wan 2.5 Previewが「テキスト、画像から高画質の最大10秒の音付き動画を生成したり、また高品質な画像も作れる」点に注目。「Googleのナノバナナのような感じで画像を編集できる機能を実装しています」と強調し、このモデルの多機能ぶりを紹介した。また「ワン公式のAIプラットフォームでは、無料でも動画や画像を作れるクレジットが毎日もらえる」とし、利用ハードルの低さもアピールした。



さらに機能面では、「テキストと音声、動画を同時に学習することで連携が強化」「特に音声と動画の同期や、入力テキストの指示に従う精度が大幅に向上」「人間の好みに合わせてチューニングされているので、動画の動きや画像の質がより人間の好みに近づくように」と解説。その中でも、最大1080p＆10秒の“音付き高画質動画”生成機能や、「プロの現場で使えるレベルの高品質なグラフや図表」まで作成できる画像生成、また「ピクセル単位での正確編集や、オブジェクトの変更・色変え」など革新的な画像編集機能に言及した。



操作性についても「公式サイトでGoogleアカウントで簡単ログイン後、ページ右上の星・チェックインボタンで毎日クレジットが追加、これを使って無料で動画や画像を作れる」と説明。無料プランだけでなく、生成上限の緩和や高画質・透かしなしDLなどが可能なサブスクプランの詳細にも触れ、「最大で作れる動画や画像の数が増え、透かしなしで動画や画像をダウンロードできる」とメリットを挙げるなど、初心者から上級者まで使いやすい設計を評価した。



また、実際の生成フローについて、「作りたい動画や画像のイメージをテキストで入力し、映像比率やサウンドエフェクト、照明・カメラ設定まで細かく指定できる」と体験談をまじえて徹底紹介。画像編集にもアップロード機能や指示テキスト入力による高度なカスタマイズ、「アバター動画が作れる機能や関連素材の一元管理」といった実用的な新機能を絶賛した。



最後にミライ氏は、「Wanはまだ2025年3月に正式オープンしたばかりなので、今後もどのように使っていきたいと考えています」と今後への期待も口にし、「ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう」と動画を締めくくった。