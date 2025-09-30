韓国コスメ「コッパン」が全国ドン・キホーテに登場！アイスシリーズ7種発売

韓国コスメ好きの間で話題のプチプラブランド「コッパン」が、ついに全国のドン・キホーテに登場！これまでQoo10公式ショップ限定だった人気アイテムが、オフラインで手に取れるようになります。今回発売されるのは、花茶カラーが魅力の「アイスドロップウォーターティント」全4色と、氷型ケースが可愛い「メルティングアイスバーム」全3種。新しい出会いに胸が高鳴りますね♪

代表アイテム「アイスドロップウォーターティント」は、軽やかなウォータリーテクスチャーで長時間続く美しい発色を実現。全4色の花茶カラーは、日常使いから特別な日まで幅広く活躍してくれます。

価格：1,100円（税込）

容量：各2.8g

展開カラー：01 カメリアドロップ／02 デューイピーチブロッサム／03 ピオニーフィルター／04 ペタルラベンダー

限定色アイプチ®「ドリーミーグレージュ」で目もとにおとぎ話のきらめき♡

キーリング仕様が可愛い♡アイスバーム

「メルティングアイスバーム」は氷型のケースがユニークで、キーリングとして持ち歩ける人気のリップバーム。ラメ入りの輝きが唇にきらめきをプラスし、ティントとのレイヤードもおすすめです。

価格：935円（税込）

容量：(01・02) 2.2g ／ (03) 2g

展開カラー：01 メルティングアイス／02 クーリングスノーアイス／03 プランピングピーチアイス

全国発売を記念して、コッパン公式SNSでは特別キャンペーンを実施中。店頭で購入した商品の写真を投稿すると、抽選で10名に「アイスシリーズ全7種セット」が当たります。

応募期間は2025年9月29日(月)～10月26日(日)。このチャンスにぜひ参加してみてください♡

プチプラながらも高発色＆キュートなデザインで人気を集める韓国コスメ「コッパン」。

今回のドン・キホーテ全国展開で、さらに身近に手に入れやすくなりました。

アイスティントで透明感のある唇を、アイスバームでうるおいと輝きをプラスして、自分だけの可愛さを楽しんでみませんか？日常のメイクがもっとワクワクするはずです♪