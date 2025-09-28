今年の5月、名古屋・栄にファン待望の再出店を果たした「キル フェ ボン」。旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトをお目当てに、連日多くの人が訪れています。

そんな大人気店から、2025年のクリスマスケーキが発表されました。予約開始は10月1日（水）からなので、お見逃しなく！

大人気タルト専門店「キル フェ ボン」

東京や大阪、福岡、そして名古屋をはじめ、全国に12店舗を展開する「キル フェ ボン」。「キル フェ ボン名古屋栄」は、“お客様に寄り添いながらケーキ選びのお手伝いをする”というコンセプトの通り、ゆっくりとケーキを選ぶことができるよう、店内には360度から見渡せるオリジナルのショーケースが設置されています。

また、出来立てのタルトとドリンクで優雅なティータイムを満喫できるカフェスペースも併設されています。

クリスマスモチーフを取り入れた「Christmas Cake 2025」

注目のクリスマスケーキは、ツリーやリース、星などのクリスマスモチーフを取り入れた全4種類です。そのうち、新作は2種！ タルトの上にのった煌めくフルーツが、聖夜を彩ってくれますよ。

●星型 赤いフルーツとチョコレートクリームのタルト

Whole(19cm）／5～6名用 9,990円

カカオ香るチョコレートと甘酸っぱいイチゴのコンビネーションが絶妙な新作は、かわいらしいミニサイズの星型タルト。チョコレートカスタードと甘酸っぱい自家製ジャムを重ね、なめらかなミルクチョコレートクリームと赤いフルーツがたっぷり飾られています。聖夜に瞬く星を思わせる、きらびやかなタルトです。

●ブルターニュ産“ルガール”クリームチーズと赤いフルーツのタルト

Whole (17cm)／3～4名用 8,996円

Whole (21cm)／7～8名用 10,994円

※写真は21cmサイズ

ふわりと舞う白い雪が積もった一面の銀世界を、真っ白なクリームと銀箔で表現した新作。雪景色に真っ赤なイチゴと結晶のオーナメントが映えます。なめらかなブルターニュ産“ルガール”クリームチーズムースとも好相性で、華やかなクリスマスムードを高めてくれます。

●～タルトプレミエ～クリスマスツリーのタルト

W19cm×D19cm／5～6名用 11,998円

W26cm×D25.5cm／8～10名用 19,990円

※写真はW26cm×D25.5cmサイズ

イチゴとシャインマスカットをはじめとするたっぷりのフルーツを盛り、オリジナルオーナメントと金粉を飾った華やかなクリスマスツリーのタルト。ビターチョコ入りのメイプル風味アーモンドクリームをじっくりと焼き上げ、相性のいいバニラムースを重ねています。特別なクリスマスを演出しませんか。

●色とりどりのフルーツリースタルト

Whole(17cm)／3～4名用 8,996円

Whole(21cm)／7～8名用 10,994円

※写真は21cmサイズ

口どけなめらかなホワイトチョコ風味のカスタードに、色とりどりのフルーツとシャインマスカットがたっぷり。雪の結晶のオーナメントもポイント。永遠を意味する“輪”をかたどった、クリスマスリースのフルーツタルトです。

お好みのクリスマスケーキはありましたか？どれも華やかで、迷ってしまいますね。

予約の受付は10月1日（水）～12月15日（月）まで。名古屋栄店は、Web受付のみで店頭受付はないので、ご注意を！また予定台数に達し次第受付終了となるため、お目当てのケーキがある人は、早めの予約がおすすめです。

「キル フェ ボン」のケーキをお供に、家族と、友人と、恋人と、素敵なクリスマスを過ごしませんか。

「Christmas Cake 2025」予約概要

【予約受付開始日】

2025年10月1日(水)～12月15日（月）※各店限定数に達し次第終了

Web受付： 10:00～

※名古屋栄店のご予約はWeb受付のみ

【商品受取期間】

2025年12月20日(土)～12月25日(木)

【特設サイト】

https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2025_christmas.php

→予約専用フォームはこちらのページ内にて10/1(水)10:00公開

店舗名：キル フェ ボン名古屋栄

住所：名古屋市中区栄3-17-25

営業時間：11:00～20:00※カフェLO19:00

定休日：不定休

公式サイト：https://www.quil-fait-bon.com/