『るるぶ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』（JTBパブリッシング）が9月26日に発売される。

【写真】桜島麻衣と牧之原翔子のSNS風クリアカードが付属

累計発行部数300万部を突破した鴨志田一『青春ブタ野郎』シリーズ（KADOKAWA・電撃文庫刊）。2018年に放送された『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』と旅行ガイドブック『るるぶ』のコラボ本が登場。作中に登場したスポット紹介をはじめ、『るるぶ』ならではの聖地巡礼を楽しめる観光情報や出演声優インタビューのほか、“青ブタ”ファン必見の深掘り特集も収録。

「聖地巡礼モデルプラン」「エリア別スポット情報（江の島／藤沢／鵠沼海岸／辻堂／七里ヶ浜・鎌倉）」「まだある聖地（金沢／大垣／上野）」といったエリア別聖地ガイド。「双葉理央による物理用語解説」「峰ヶ原高校誌上オープンスクール」「青ブタ深掘りラボ（桜島麻衣/スイートバレット/不可思議のカルテ/博多弁/青ブタ年表）」といった深堀り特集などが掲載される。

表紙には『るるぶ』のために描き下ろされた、桜島麻衣、牧之原翔子、梓川咲太のオリジナルイラストを使用。付録は、桜島麻衣と牧之原翔子のSNS風クリアカードが付属する。

