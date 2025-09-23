´Ú¹ñ¤Î¡Ö¸¤Æù¶Ø»ß¡×¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡©¹õ¥ä¥®ÇÀ²È¤¬¥Ô¥ó¥Á¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ö¥ä¥®¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×
2025Ç¯9·î22Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¤Æù¤ËÊÑ¤ï¤ë¼¢ÍÜ¤Ë¤¤¤¤¿©ºà¤È¤·¤Æ¹õ¥ä¥®¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢³°¹ñ»º¤ÎÍ¢Æþ¤Ë²¡¤µ¤ì²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÇÀ²È¤Ï»ô°éÆ¬¿ô¤ò¸º¤é¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÇÀÎÓÃÜ»º¿©ÉÊÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯½é¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î²ÈÃÜ»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¹õ¥ä¥®¤ÎÀ¸ÂÎ²Á³Ê¤Ï1¥¥íÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ1Ëü4287¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1400±ß¡Ë¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÄÌÇ¯¤Ç1Ëü8433¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1800±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£ÇÀ²È¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤Ï1¥¥íÅö¤¿¤ê7000¡Á8000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó700¡Á800±ß¡ËÄøÅÙ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Ëü2000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1200±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¿Í·ïÈñ¤ä»ôÎÁÂå¤âÏÅ¤¨¤Ê¤¤¡£º£¤Ï°é¤Æ¤ì¤Ð°é¤Æ¤ë¤Û¤ÉÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤À¡×¤È¤¢¤ëÇÀ²È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯1·î¡¢¡Ö¸¤¤Î¿©ÍÑÌÜÅª¤Î»ô°é¡¢¤ÈÃÜ¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤Ê¤É¤Î½ªÂ©¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌË¡¡×¤¬¹ñ²ñ¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸¤Æù¤ÎÎ®ÄÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸¤ÆùÎÁÍýÅ¹¤ò¿·¤¿¤Ë³«¤¯¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¸Å¤¯¤«¤é²Æ¤Î¼¢ÍÜ¿©¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿¹õ¥ä¥®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Êä¿ÈÅò¡Ê¥Ý¥·¥ó¥¿¥ó¡¢¸¤Æù¤Î¥¹¡¼¥×¡Ë¤ÎÅ¹¤Ï¹õ¥ä¥®ÎÁÍýÅ¹¤Ë´ÇÈÄ¤òÊÑ¤¨¡¢¥»¥ê¤Ç¤Ï¹õ¥ä¥®¤ÎÍî»¥²Á³Ê¤¬´Úµí¡Ê¥Ï¥Ì¡¢´Ú¹ñºßÍè¼ï¤Îµí¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Í¢Æþ¥ä¥®Æù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1¡Á8·î¤Î¹õ¥ä¥®¤ò´Þ¤à¥ä¥®ÆùÍ¢ÆþÎÌ¤Ï6790¥È¥ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤è¤ê27¡¥5¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£8·î¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤Ï1370¥È¥ó¤Ç¡¢ºòÇ¯8·î¡Ê855¥È¥ó¡Ë¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯¤Þ¤Ç¥ä¥®Æù¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤Ï´ØÀÇÄ£¤ÎÅý·×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¤Æù¶Ø»ß¤ÎµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿22Ç¯¤Ë3322¥È¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢23Ç¯5995¥È¥ó¡¢24Ç¯8143¥È¥ó¤ÈµÞÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï´û¤Ë7000¥È¥ó¤ËÇ÷¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸¤Æù¤¬¾Ã¤¨¡¢¤½¤Î¶õÀÊ¤òËä¤á¤¿¤Î¤Ï¹õ¥ä¥®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¹ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³°¹ñ»º¤Î¹õ¥ä¥®¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¹ñÆâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤ëºßÍè¼ï¤Ï³°¹ñ»º¤ËÈæ¤Ù²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬Îô¤ë¤¿¤á¡×¤À¤Èµ»ö¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ºßÍè¼ï¤Î¹õ¥ä¥®¤ÏÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¯1Ç¯°Ê¾å»ô°é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÂÎ½Å¤â50¥¥íÁ°¸å¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢³°¸ò¤Î¹õ¥ä¥®¡Ê¥Ü¥¢¼ï¡Ë¤Ï12¥«·î¤Ç60¥¥í°Ê¾å¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢100¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹õ¥ä¥®ÇÀ²È¤é¤Ï¡ÖÆÍÁ³¤Î¸¤¿©Ê¸²½º¬ÀäÀ¯ºö¤Î¤»¤¤¤ÇÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢¹õ¥ä¥®Í¢Æþ¤Ø¤Î¥¯¥ª¡¼¥¿Æ³Æþ¤ä¡¢Í¢ÆþÆù¤ò¹ñ»ºÆù¤Èµ¶Áõ¤·¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦Å°Äì¤·¤¿¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤òÀ¯ÉÜ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥®¤ÏÈË¿£ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÉÏº¤ÁØ¤Î´Ö¤Ç·Ü¤äÆÚ¤è¤êÂ¿¤¯»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥ä¥®Æù¤¬¹â²Á¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¹õ¥ä¥®ÎÁÍý¡¢¹â¤¤¤è¡£¾®¤µ¤¤´ï°ì¤Ä¤Ç2Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2000±ß¡Ë¶á¤¯¤·¤¿¡£¤â¤¦¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥×1¿ÍÁ°¤¬°ÊÁ°¤Ï9000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó900±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1Ëü8000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó1800±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅ¹¤¬Ë½Íø¤ò¡©¡×¡ÖÍ¢ÆþÆù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÃÍÃÊ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¡Ê¹ñ»ºÆù¤¬¡Ë¹â¤¹¤®¤ë¤Ê¤é¡¢Í¢Æþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ä¥®¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¿©ÍÑ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¸¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ä¥®¤Ê¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë