J3栃木シティFW田中パウロ淳一、「ファミチキあげあげ祭」応援隊長に就任！“ファミチキすね当て”をつけて豪快ゴール

9月16日から全国約16,300店にて「ファミチキ あげあげ祭」を開催中のファミリーマート。

そうしたなか、SNSで人気のJリーガーとして注目を集めるJ3の栃木シティFW田中パウロ淳一が、「ファミチキ あげあげ祭」の応援隊長に就任して話題を呼んでいる。

TikTokやYouTubeで総フォロワー62万人超を誇り、TikTok動画の総再生回数は5.6億回を突破している田中（※2025年9月18日時点）。

Jリーグでの活躍のみならず、ユーモアあふれる動画発信を通じて若年層から圧倒的な支持を集める、現在最もSNSで話題のJリーガーの一人だ。

今回、「ファミチキ あげあげ祭」応援隊長に就任した田中は、キャンペーンで抽選で当たるオリジナルグッズのひとつである、ファミチキをモチーフにデザインされた「すね当て＆ソックス」を実際に着用。

TikTokに投稿した動画では『喜び方が田中パウロ淳一みたいな彼女』と題し、田中が人気キャラクター“パウちゃん”に扮して登場。ファミチキモチーフの「すね当て＆ソックス」を着用しながら華麗なトラップと豪快なシュートを決め、「ゴール決めてあげあげ〜！」とユニークなゴールパフォーマンスを披露する姿が披露されている。

以下は田中のコメント。

「このたび『ファミチキ あげあげ祭』の応援隊長に就任しました、田中パウロ淳一です！

ファミリーマートさんは、“あなたと、コンビに”の理念の通り、いつも地域に寄り添ってくれる身近で心強い存在。そんなファミリーマートさんとご一緒できる機会をいただけて大変光栄に思います。

この『ファミチキ あげあげ祭』では、名前の通りみなさんの気持ちも“あげあげ”になるよう、応援隊長として全力で盛り上げます！ファミチキ片手に、一緒に楽しみましょう！」

なお、ファミリーマートは今回の「ファミチキ あげあげ祭」の一環として、看板商品である「ファミチキ」を思う存分楽しむことができる、ファミチキの食べ放題企画「ファミチキ あげあげ祭 〜夢のファミチキ食べ放題〜」を全国10箇所の店舗において、9月27日（土）と28日（日）に開催することを発表している。気になる方はこちらもチェック！

田中パウロ淳一擁する栃木シティは今週末、27日（土）にガイナーレ鳥取とホームのCITY FOOTBALL STATIONで対戦する。