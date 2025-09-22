¥¨¥ê¥¥ó¥°¤¬¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤ò¾¡Íø¡ªJ1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È±ï¿¼¤¤²÷µó¤¬ÏÃÂê¤Ë
9·î21Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡ÊÊõÄÍ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶¥ÇÏ¤Î½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¡¦G¶¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¥ó¥°¡Ê·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ¤¤å¤¦¼Ë½êÂ°¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
Æ±ÇÏ¤ÏJ1¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤òÌ³¤á¤ë¼Â¶È²È¡¦Æ£ÅÄ¿¸»á¤Î½êÍÇÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ÏÌ¿Ì¾»þ¤ËÄ®ÅÄ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¨¥ê¥¤À¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ý¼è¤ê¤Ç¥¨¥ê¥¤Î¥Ý¡¼¥º·è¤á¤Þ¤·¤¿✌️ https://t.co/Vkv11FUg9k
— Æ£ÅÄ¿¸ (@susumu_fujita) June 23, 2024
¤½¤ó¤Ê¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ïº£½ÕGµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼5Ãå¤È¹¥Áö¡£½©¤ÎÂç¥ì¡¼¥¹¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤·¤Æ¡¢G¶¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ¤Ë½ÐÁö¤·½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
Æ±¥ì¡¼¥¹¤Î´§¶¨»¿¤âÌ³¤á¤ë¿À¸Í¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢J1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡£ÃÏ¸µ»æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿À¸Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í´ØÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¶¯¤¤¿®Íê¤òÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·Ê¹¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤â¤¢¤ë¥¨¥ê¥¤Ï¸½ºß¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ñÌ¯¤Ê±ï¤ò´¶¤¸¤ë¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ï½©¤ÎÂçÉñÂæGµµÆ²Ö¾Þ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
±óÆ£ÊÝ¿Î¤ä¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤â¡ªÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê6Áª
¥¨¥ê¥¤Ï¿À¸Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï8ÆÀÅÀ¤È¿À¸Í¤Î¹ë²Ú¹¶·â¿Ø¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦½ÅÍ×¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¤Ïº£µ¨2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Æó´§Ã£À®¤ä¡¢ACLE¤Ê¤É¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¾¡Éé¤¬Â³¤¯¡£¥¨¥ê¥¥ó¥°¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥ê¥¤â¿À¸Í¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ËÃíÌÜ¤À¡£