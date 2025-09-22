9月25日よりNetflixで独占配信される、山粼賢人と土屋太鳳がW主演を務めるNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3の新場面写真が公開された。

本作は、麻生羽呂原作の大ヒットコミックスを映像化した、Netflixのサバイバルドラマシリーズ。これまでシーズン1、2が制作され、世界中でTOP10入りを果たした。シーズン3では佐藤信介が再び監督を務め、シーズン2のラストに映し出された「JOKERカード」が導く未知なる旅が描かれる。

W主演の山粼と土屋のほかに、前シリーズから磯村勇斗、三吉彩花、毎熊克哉が続投。さらに、大倉孝二、須藤理彩、池内博之、玉城ティナ、醍醐虎汰朗、玄理、吉柳咲良、三河悠冴、岩永丞威、池田朱那、賀来賢人がキャストに名を連ねている。

本作での注目は、アリス（山粼賢人）とウサギ（土屋太鳳）とともに様々な“げぇむ”に挑む個性豊かなキャラクターたち。

現実世界で結婚し、幸せな日々を送っていたアリスとウサギ。しかし、ある日ウサギは「JOKERカード」に導かれ、再び今際の国へと戻ってしまう。アリスはウサギを取り戻すため、危険な方法で自らも今際の国へ向かうことを決意、命懸けの“げぇむ”に挑みながらウサギを探している。そんなアリスが無人の東京を彷徨い、たどり着いた最初の“げぇむ”「おみくじ」で出会うのが、テツ（大倉孝二）、サチコ（須藤理沙）、カズヤ（池内博之）、ノブ（醍醐虎汰郎）、そしてシオン（玄里）とナツ（吉柳咲良）の6人だ。

テツは、短気で口が悪く、薬物中毒者であることを隠して“げぇむ”に参加する危うい人物。一方で情に厚く、お人好しの一面も持ち合わせているどこか憎めないキャラクターで、明るく人当たりがいい専業主婦のサチコをはじめ、次第に周囲に馴染んでいくのだが...。見事な入れ墨を背中に入れているカズヤは、ヤクザとして現世を生きてきた寡黙な男。その迫力に思わず圧倒されてしまいがちだが、実はある後悔を抱えているとか。ノブは現世では引きこもりだった青年で、シオンはスタートアップ企業CEOという経歴の持ち主だ。新米ダンサーというナツは、シオンを「姉さん」と呼んで慕うほど“げぇむ”を通して信頼関係を築いていく。彼らはそれぞれの個性を活かし、機転を利かせて最初の“げぇむ”「おみくじ」クリアを目指すのだが、そんな彼らの前に容赦のない“げぇむ”の洗礼が降り注ぐ。

そして、ブルーヘアーが印象的なアニオタの大学生・レイ（玉城ティナ）は「ゾンビ狩り」という、頭脳を駆使して戦う“げぇむ”でアリスたちと出会い、ある奇策を彼らに持ちかける。誰が敵か味方かも分からない極限の中、命をかけた戦いを繰り広げる参加者たち。過酷で厳しい今際の国にありながら、ウサギのことを一心に思い続けるアリスと出会い、共に戦う中で彼らに一体どんな変化が起きるのか。次第に追い込まれていく彼らが見せる、本当の姿とは。

一方、今際の国に戻ったウサギの側には、常にリュウジ（賀来賢人）という男の姿が。リュウジは、ある事件で歩くことができなくなってしまい、車椅子を使用している大学の助教で、死後の世界に興味があり、その研究を行っていた謎の多い人物。アリスと結婚し、幸せな日々を送っていたウサギに近づき、彼女を利用して今際の国へと向かってしまうのだが、その裏では、シーズン2で今際の国の永住権を手にしていたバンダ（磯村勇斗）が暗躍している気配も。車椅子という制約がある中で、リュウジは一体どんな方法で“げぇむ”クリアを目指すのか。そして、リュウジが今際の国に向かった本当の目的とは。

前シリーズから続投となる今際の国の永住者・バンダはもちろん、バンダと同じく、シーズン2で今際の国の永住権を手にしたヤバ（毎熊克哉）や、現世でアリスに力を貸すことになるアン（三吉彩花）らの動向にも注目。彼らは、現世と今際の国をつなぐ重要な役目を果たしており、特にバンダは、アリスに強い執着を持つ謀略家でもある。彼らの思惑はアリスとウサギ、そして新たな登場人物たちにどんな影響を及ぼしていくのか。

公開された新場面写真には、今際の国で極限状態に追い込まれたキャラクターたちのさまざまな表情が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）