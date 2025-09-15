2025年9月16日（火）から9月21日（日）まで、『丸井今井札幌本店』大通館9階催事場にて開催される『あんこ博覧会2025』に、札幌市清田区の洋菓子店『Pâtisserie PROUST（パティスリープルースト）』が初出店します。

新商品『Hug』は、ふんわりしっとりした軽やかな生地で様々なクリームや素材をぎゅっと包み込んだパフケーキサンド。『ラズベリー』『アーモンド』『あんこバターソルト』『ラムレーズン』の4種類が登場します。

『あんこ博覧会2025』には、限定商品も登場！

トッピングに自家製のアーモンドチュイールがのった『あんこxクリームチーズxコーヒー パフェ』（825円）。

クリームチーズが口いっぱいに広がるソフトクリームの下には、円山にある『斎藤珈琲』が焙煎したオリジナルブレンドをコーヒーゼリーにし、北海道十勝産小豆を使った粒あん、白玉が隠れています。スポイトで添えられた練乳ソースをかけて召し上がれ！

パティスリーならではの生大福『Hug “プルースト流生大福”』（480円）は、ふんわりしっとりした軽い生地でスッと口溶けるやさしい食感。

パティスリーである『プルースト』ならではのカスタードクリームや生クリーム、求肥や粒あんを入れ、大福のような味わいをパフケーキでサンドしています。

詳細情報

あんこ博覧会2025

開催期間：2025年9月16日（火）～9月21日（日）※最終日は17:00終了

開催場所：丸井今井札幌本店大通館9階 催事場

北海道 Likers編集部のひとこと

ふんわりしっとり食感の『Hug』は、『Pâtisserie PROUST』の新商品。『あんこ博覧会2025』で先行販売され、実店舗では9月18日（木）から販売されます。

洋菓子店の『Pâtisserie PROUST』にとって大切な素材の“あんこ”を使った新商品、さっそく食べてみたい！

