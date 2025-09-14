高知vs栃木SC スタメン発表
[9.14 J3第27節](春野陸)
※18:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 29 内田優晟
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
控え
GK 1 黒川雷平
DF 2 吉田知樹
DF 13 小林洵
DF 25 今井那生
MF 10 佐々木敦河
MF 15 小林里駆
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
監督
Masahiro Tateda
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 88 内田航平
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 18 川名連介
MF 47 吉野陽翔
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
FW 7 棚橋尭士
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
※18:00開始
主審:小林拓矢
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 21 大杉啓
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 38 鈴木俊也
MF 8 高野裕維
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 29 内田優晟
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
控え
GK 1 黒川雷平
DF 2 吉田知樹
DF 13 小林洵
DF 25 今井那生
MF 10 佐々木敦河
FW 9 新谷聖基
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
監督
Masahiro Tateda
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 3 大森博
DF 88 内田航平
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 18 川名連介
MF 47 吉野陽翔
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 39 屋宜和真
FW 7 棚橋尭士
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二