[9.14 J3第27節](春野陸)

※18:00開始

主審:小林拓矢

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 21 大杉啓

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

DF 38 鈴木俊也

MF 8 高野裕維

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 29 内田優晟

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

控え

GK 1 黒川雷平

DF 2 吉田知樹

DF 13 小林洵

DF 25 今井那生

MF 10 佐々木敦河

MF 15 小林里駆

FW 9 新谷聖基

FW 18 東家聡樹

FW 20 杉山伶央

監督

Masahiro Tateda

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 2 平松航

DF 3 大森博

DF 88 内田航平

MF 8 福森健太

MF 10 五十嵐太陽

MF 18 川名連介

MF 47 吉野陽翔

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 22 高橋秀典

DF 37 木邨優人

MF 4 佐藤祥

MF 39 屋宜和真

FW 7 棚橋尭士

FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二