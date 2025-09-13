長崎が大宮との上位対決を制す！ 3戦連続ドローの首位水戸と勝ち点「54」で並ぶ／J2第29節
2025明治安田J2リーグ第29節の6試合が13日に行われた。
3試合未勝利で後続のライバルが視界にチラつく首位水戸ホーリーホックは、勝ち点差「6」の6位ベガルタ仙台と敵地で対決。水戸は17分に齋藤俊輔のゴラッソで先制したものの、73分に菅田真啓の同点ゴールを浴び、1−1の痛み分け。水戸は3試合連続ドローで4戦未勝利となった。
水戸に接近するV・ファーレン長崎も、RB大宮アルディージャとの上位直接対決に臨んだ。19分に長崎が山口蛍のゴールで先制したが、30分に大宮がセットプレーで試合を振り出しに戻す。それでも、前半終了間際にエジガル・ジュニオが勝ち越しゴールを挙げて、長崎がリードで折り返す。このまま逃げ切った長崎が5連勝を達成し、水戸と勝ち点で並んだ。
サガン鳥栖はヴァンフォーレ甲府に2度リードされる苦しい展開となったが、終盤に西川潤と新川志音のゴールで大逆転勝利。4試合ぶりの白星を掴んだ。ジュビロ磐田は渡邉りょうの1点を守り抜いて上位の直接対決を制し、直近4試合で3勝目を挙げた。
藤枝MYFCと敵地で対戦した大分トリニータは、先制点を守りきれずに引き分けて11戦未勝利に。北海道コンサドーレ札幌はいわきFC戦で2人の退場者を出し、ホームで1−5の逆転負けを喫した。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
▼9月13日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1−5 いわきFC
ベガルタ仙台 1−1 水戸ホーリーホック
藤枝MYFC 1−1 大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府 2−3 サガン鳥栖
RB大宮アルディージャ 1−2 V・ファーレン長崎
ジュビロ磐田 1−0 FC今治
▼9月14日（日）
19:00 ブラウブリッツ秋田 vs 愛媛FC
19:00 モンテディオ山形 vs カターレ富山
19:00 レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉
▼9月15日（月・祝）
19:00 ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（54／＋17）
2位 長崎（54／＋9）
3位 千葉（51／＋14）
4位 徳島（48／＋13）
5位 磐田（48／＋8）
6位 仙台（48／＋6）
7位 大宮（47／＋14）
8位 鳥栖（46／＋3）
9位 今治（43／＋5）
10位 札幌（40／−13）
11位 いわき（39／＋7）
12位 甲府（38／＋1）
13位 藤枝（33／−3）
14位 山形（32／−2）
15位 秋田（32／−10）
16位 熊本（30／−9）
17位 大分（30／−10）
18位 富山（23／−14）
19位 山口（22／−11）
20位 愛媛（17／−25）
3試合未勝利で後続のライバルが視界にチラつく首位水戸ホーリーホックは、勝ち点差「6」の6位ベガルタ仙台と敵地で対決。水戸は17分に齋藤俊輔のゴラッソで先制したものの、73分に菅田真啓の同点ゴールを浴び、1−1の痛み分け。水戸は3試合連続ドローで4戦未勝利となった。
水戸に接近するV・ファーレン長崎も、RB大宮アルディージャとの上位直接対決に臨んだ。19分に長崎が山口蛍のゴールで先制したが、30分に大宮がセットプレーで試合を振り出しに戻す。それでも、前半終了間際にエジガル・ジュニオが勝ち越しゴールを挙げて、長崎がリードで折り返す。このまま逃げ切った長崎が5連勝を達成し、水戸と勝ち点で並んだ。
藤枝MYFCと敵地で対戦した大分トリニータは、先制点を守りきれずに引き分けて11戦未勝利に。北海道コンサドーレ札幌はいわきFC戦で2人の退場者を出し、ホームで1−5の逆転負けを喫した。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
■J2第29節
▼9月13日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1−5 いわきFC
ベガルタ仙台 1−1 水戸ホーリーホック
藤枝MYFC 1−1 大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府 2−3 サガン鳥栖
RB大宮アルディージャ 1−2 V・ファーレン長崎
ジュビロ磐田 1−0 FC今治
▼9月14日（日）
19:00 ブラウブリッツ秋田 vs 愛媛FC
19:00 モンテディオ山形 vs カターレ富山
19:00 レノファ山口FC vs ジェフユナイテッド千葉
▼9月15日（月・祝）
19:00 ロアッソ熊本 vs 徳島ヴォルティス
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（54／＋17）
2位 長崎（54／＋9）
3位 千葉（51／＋14）
4位 徳島（48／＋13）
5位 磐田（48／＋8）
6位 仙台（48／＋6）
7位 大宮（47／＋14）
8位 鳥栖（46／＋3）
9位 今治（43／＋5）
10位 札幌（40／−13）
11位 いわき（39／＋7）
12位 甲府（38／＋1）
13位 藤枝（33／−3）
14位 山形（32／−2）
15位 秋田（32／−10）
16位 熊本（30／−9）
17位 大分（30／−10）
18位 富山（23／−14）
19位 山口（22／−11）
20位 愛媛（17／−25）