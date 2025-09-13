相模原vs岐阜 スタメン発表
[9.13 J3第27節](ギオンス)
※18:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 5 田代真一
DF 54 綿引康
MF 4 島川俊郎
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 17 竹内崇人
MF 26 西久保駿介
FW 14 高木彰人
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 16 高野遼
DF 20 山内琳太郎
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
MF 24 杉本蓮
MF 41 田鎖勇作
FW 11 武藤雄樹
FW 97 藤沼拓夢
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 18 山谷侑士
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
FW 16 西谷亮
FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ
控え
GK 31 セランテス
DF 5 石田崚真
DF 40 平瀬大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
MF 97 福田晃斗
FW 9 ドゥドゥ
FW 27 横山智也
FW 29 川本梨誉
監督
石丸清隆
