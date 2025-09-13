【ホラー】呪いのビデオから女性の幽霊が!?おじいさんが驚きの行動に!!「私のこと怖くないんですか…」【作者に聞いた】
幼少期から漫画を描くことが好きな甘井( @amai_taiyaki )さんは、X(旧Twitter) などのSNSで漫画を公開している。
2023年9月には「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」を投稿。貞子のような女性がテレビの中から現れるが、おじいさんが気持ちよくおもてなしをするというエピソードだ。ホラー漫画のようだがユーモアが溢れる作品で、今後の展開に注目したい。本作が誕生したきっかけや裏話などについて、甘井(@amai_taiyaki)さんにインタビューした。
本作「呪いのビデオと呪いが効かないおじいちゃんの話」を描いた作者の甘井さんは、映画好きでホラーもよく観るという。幽霊が孤独なことが多いが「もし驚かれなかったらどうなるんだろうか？」とひらめいた瞬間が出発点だったそう。甘井さん自身は幽霊は怖いようだが「ホラー映画や怪談は大好きです！特にゾクッとするような内容が好きなので、日本のホラーが一番好きです」と語っていた。
そんなホラー好きな甘井さんだが、幽霊を描いたのは本作が初めてで「髪や肌の表現をどのようにすると作品の雰囲気に合っているかを模索しました」と苦戦したことを聞かせてくれた。ホラー漫画なのに、どこかほっこりするのは、どちらかというと二人の交流を主軸に描かれているからだろう。
本作は続編も予定があるそうで「呪いが効かない理由は後に明らかになります」と甘井さん。「おじいちゃんと幽霊が今後どのように過ごしていくのか、呪いが効かない理由も含め楽しく読んでいただけたらうれしいです！」と今後の展開も見逃せない。
最後に甘井さんからは「一緒に泣いたり笑ったりしていただけるような漫画をたくさん描いていきたいと思っています」とメッセージを寄せてくれた。臨場感と優しさが同居する本作、ホラーが苦手な人もぜひ読んでほしい。
取材協力：甘井(@amai_taiyaki)
