¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×ÍøÍÑ³ÈÂç¤Ø»Ù±ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î³«¾û¤ò¶¦ÄÌ²½¡Ä¹ñ¸ò¾Ê¤¬ÍèÇ¯ÅÙÆ³ÆþÌÜ»Ø¤¹
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢²ÙÊª¤ò¸¼´ØÀè¤ËÆÏ¤±¤ë¡ÖÃÖ¤ÇÛ¡×¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÇÛÃ£¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë»Ù±ç¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡ÇÛÃ£°÷¤¬¶¦Æ±¸¼´Ø¤ò²ò¾û¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯ÈñÍÑ¤òÊä½õ¤¹¤ë¡£ºÆÇÛÃ£¤ò¸º¤é¤·¤Æ¿Í¼êÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÏËÉÈÈ¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÆ§¤Þ¤¨À©ÅÙÀß·×¤òµÞ¤°¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬²ÙÊª¤ÎÅÁÉ¼ÈÖ¹æ¤òµ¡´ï¤ËÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ò²ò¾û¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·»ÅÍÍ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¤äº´ÀîµÞÊØ¤Ê¤ÉÂç¼êÂðÇÛ¶È¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£ÇÛÃ£°÷¤¬Æþ¤ì¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬º®ºß¤·¡¢ºÆÇÛÃ£¤Îºï¸º¸ú²Ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤ÏÍ¼±¼Ô¤äÂðÇÛ¶È¼Ô¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ë¶È¤Ê¤É¤È¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÂðÇÛ¶È¼Ô¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¶¦ÄÌ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂðÇÛ¶È¼Ô´Ö¤Ç°Û¤Ê¤ëÅÁÉ¼ÈÖ¹æ¤ÎÉÕ¤±Êý¤äÇÛÁ÷¥Ç¡¼¥¿¤Î¶¦ÄÌ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£¹ñ¸ò¾Ê¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢»Ù±ç¤ËÉ¬Í×¤ÊÈñÍÑ¤ò£²£¶Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤Ë·×¾å¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÆþ¤ê¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë½»Ì±¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤È¤Î¹ç°Õ¤Ê¤É¤âÂ¥¤¹Êý¸þ¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎÂðÇÛÊØ¤Î¼è°·¸Ä¿ô¤Ï£±£¹Ç¯ÅÙ¤è¤ê£±£¶¡óÁý¤¨¤Æ£µ£°²¯£³£±£´£·Ëü¸Ä¤È¤Ê¤ê¡¢£±£°Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï£²£´Ç¯£´·î¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Â¤¬µ¬À©¤µ¤ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Ï£²£´Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÂðÇÛÊØ¤ÎºÆÇÛÃ£Î¨¤ò£¶¡ó¤Ë²¼¤²¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹ñÆâÂç¼ê¤ÎºÆÇÛÃ£Î¨¤Ïº£Ç¯£´·î»þÅÀ¤Ç£¸¡¦£´¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Î£´³äÄ¶¡Ê£²£³Ç¯»þÅÀ¡Ë¤¬¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÇÛÃ£¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬É¬Í×¤ÇÈñÍÑÉéÃ´¤â½Å¤¯¡¢ÃÖ¤ÇÛ¤ÎÂ¥¿Ê¤¬ºÆÇÛÃ£ºï¸º¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢½»Ì±°Ê³°¤¬·úÊªÆâ¤ËÆþ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÏËÉÈÈ¾å¤Î²ÝÂê¤ò´Þ¤á¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£