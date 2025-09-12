韓国コスメ「リリーバイレッド」旗艦店THE LILY HOUSEが新大久保に登場

韓国コスメブランド「lilybyred（リリーバイレッド）」の日本初旗艦店「THE LILY HOUSE（リリーハウス）」が、2025年9月13日（土）に東京・新大久保でついにオープンします。ブランドコンセプトを体現したエネルギッシュな空間で、限定キャンペーンや新作コスメが体験できる特別なスポット。見て・試して・シェアできる、新感覚のコスメ体験を楽しめます♪

リリーバイレッド旗艦店の魅力

「THE LILY HOUSE」は、ブランドの「純粋さと情熱の共存」をテーマに、ピンクとレッドを基調にしたポップな店内デザイン。

タッチアップスペースで人気コスメを自由に試せるだけでなく、SNS映えするフォトスポットも満載です。

さらに、来店者がワクワクする体験型ショップとして「見て・触れて・シェアできる」新しい楽しみ方を提案します。

限定キャンペーンも見逃せない

オープンを記念して豪華なキャンペーンを開催。3,000円以上購入で「ハズレなしガチャガチャ1回券」、チーク購入者全員に「ハートパフ」、さらに「タングルジェリーバウム」は1+1イベントを実施します。

加えて、『JJnet』とのコラボでは、公式Xのリポストで抽選5名に5,000円相当のコスメセットが当たるチャンスも。期間限定の5%オフ特典も要チェックです♡

タイムシークレット×ポケモン限定コスメで日常に可愛さをプラス

注目の新商品と店舗情報

韓国で話題の新作「ラブビームチークムース」（税込1,650円）が日本初上陸。K-POPアイドルのような華やかで可愛いチークメイクが叶うと話題です。

店舗は新大久保駅から徒歩5分、営業時間は10時～21時。住所は東京都新宿区大久保1-16-25 1階、休館日は公式Instagramで随時案内。

新大久保で叶う♡特別なコスメ体験

日本初の旗艦店「THE LILY HOUSE」は、韓国コスメ「リリーバイレッド」の世界観を体感できる唯一の場所。

限定イベントや新作アイテムに触れられる今だけのチャンスです。

おしゃれなフォトスポットでの撮影や、気になるアイテムのタッチアップも楽しめる空間で、あなただけのコスメ体験をしてみてはいかがでしょうか♪