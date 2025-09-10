【ニューヨーク＝小林泰裕】米アップルは９日、新型スマートフォン「ｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）１７」を１９日に発売すると発表した。

現行の「１６」より画面を大型化し、カメラの性能を向上させたほか、「アイフォーン史上最薄」と評する新モデル「エアー」も発表した。一方で価格を引き上げ、「１６」から５０００円以上の値上げとなった。

予約は１２日から受け付ける。「１７」は最新半導体「Ａ１９」を搭載し、カメラの画素数も向上させた。画面サイズは６・３インチで、１６の６・１インチから大型化した。バッテリー性能を向上させたほか、最新の半導体を搭載したことで生成ＡＩ（人工知能）機能の高速処理も可能になった。メッセージや電話、ビデオ通話アプリでは生成ＡＩを活用した自動翻訳にも対応する。

「１７」の税込み価格は１２万９８００円（２５６ギガ）からで、「１６」の１２万４８００円（１２８ギガ、昨年９月時点）から５０００円高くなった。上位機種の「１７プロ」は１７万９８００円からで、こちらも「１６プロ」の発売当時の価格から２万円引き上げられた。新登場の薄型モデル「エアー」は１５万９８００円から。

画面サイズは１７と１７プロが６・３インチ、エアーは６・５インチ。エアーは本体の厚さがわずか約５・６ミリで、１６の７・８ミリから大幅に薄くなった。

９日に開催した新商品発表会で、ティム・クック最高経営責任者（ＣＥＯ）は「アイフォーン史上最大の飛躍となる」と自信を示した。