¥¢¥ó¥ß¥«¡¡10·î´ü¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¥É¥é¥Þ¡×½Ð±é¤Ë»¿ÈÝ¡ÄÌä¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î±éµ»ÎÏ
¡¡9·î9Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î10·î´ü¥É¥é¥Þ¤Î¿·¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¡¢¶¦±é¤ËÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£»°Ã«¹¬´î¤ÎµÓËÜ¤ÇÄ¶Âçºî¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ë¾®ÎÓ·°¤µ¤ó¡¢»Ô¸¶È»¿Í¤µ¤ó¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¤µ¤ó¡¢º´Æ£Âç¶õ¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤Î½©¸µºÍ²Ã¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»°Ã«¤µ¤ó¤ÎÈ¾¼«ÅÁÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬º£¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢³Î¤«¤ËÈà½÷¤À¤±¤Ï±éµ»¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¥À¥ó¥µ¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥ß¥«¡£53ºÍ¤Ë¤·¤ÆÏ¢¥É¥é½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âSNS¤Ç¤ÏÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Éíå¤Ê´¶ÁÛ¤â¡£
¡Ô¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Õ
¡Ô»°Ã«¤µ¤ó¡¦¡¦¡¦¡¢¤É¤³¤Ë¼ûÍ×¤ò´¶¤¸¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤è¡©¡Õ
¡Ô¥¢¥ó¥ß¥«¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Í¡£ ¤â¤¦»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Õ
¡¡¥¢¥ó¥ß¥«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Î©¤ÆÈÄ¤Ë¿å¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤ÏµñÈÝ´¶¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤æ¤¨¤Ë¡¢¡Ø¸µµ¤¤µ¤¬Í¤êÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶ì¼ê¡Ù¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¸ÛÍÑÄ´À°½õÀ®¶âÉÔÀµ¼õµëµ¿ÏÇ¤¬2021Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤Î·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Î»õÀÚ¤ì¤Î°¤µ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢Èà½÷¤¬½Ð±é¤·¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°MORE¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÆâ¤Ç¡¢¡ØÉ×¤Î²ñ¼Ò¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï»ä¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡Øµ¿ÏÇ¤òÊ§¿¡¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÄ´ºº¡¢ÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Î»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÊª¸À¤¤¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢ËÜ»ï¡ØSmart FLASH¡Ù¤¬2024Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ø½÷À¤¬·ù¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Âè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¡Ø½÷À¼«¿È¡Ù¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤½÷À¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÂè2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¡¢º£²ó¤ÎÏ¢¥É¥é½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¶É¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Îµ¯ÍÑ¤ÏµÈ¤È½Ð¤ë¤«¶§¤È½Ð¤ë¤«¡Ä¡Ä¡£