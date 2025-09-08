Åì´ØÅìÆ»¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯Á´Àþ³«ÄÌ¡ª¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡© ¡ÖÅìµþ¡Á°ñ¾ë¡×¤Î¿·¥ë¡¼¥È¤Ç¡È¾ïÈØÆ»¤ÎÂç½ÂÂÚ¡É¤â²ò¾Ã!? ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹¤âºÇÂç21Ê¬Ã»½Ì¤Ë¡ª ¡ÖÄ¬ÍèIC¡ÁËÈÅÄIC¡×¶ñÂÎÅª¤Ê³«ÄÌ»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«
Á´Àþ³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¡ª
¡¡Åì´ØÅìÆ»¤Ï¸½ºß¡¢Ä¬Íè¡Ê¤¤¤¿¤³¡ËIC¤«¤éËÈÅÄIC¤Þ¤ÇÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!?¤³¤ì¤¬ºÇ¿·¤Î¡ÖÅì´ØÅìÆ»¡×¥ë¡¼¥È¤È¹©»ö¾õ¶·¤Ç¤¹¡ª¡Ê12Ëç¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Åì´ØÅìÆ»¤ÏÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¹âÃ«JCT¤«¤é°ñ¾ë¸©°ñ¾ëÄ®¤Î°ñ¾ëÄ®JCT¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖÁí±äÄ¹Ìó123km¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÃ«JCT¤«¤é¤ÏÁ¥¶¶¡¢½¬»ÖÌî¤ò¤·¤Ð¤é¤¯ÅìµþÏÑ±è¤¤¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¡¸«Àî¤ÇËÌÅì¤Ë¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¡¢»Í³¹Æ»¤äÀ®ÅÄ¡¢¹á¼è¤È½ù¡¹¤ËÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¶á¤Å¤¡¢Íøº¬Àî¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ÎÄ¬Íè¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ï¡¢Ì¾¾¡ÃÏ¤ÎËÌ±º¤ÎËÌÂ¦¤ÎËÈÅÄ¤«¤éËÌ¤Ë¿Ê¤ß¡¢°ñ¾ë¶õ¹ÁÉÕ¶á¤òÄÌ¤ê¡¢¹ñÆ»6¹æ¤Î¿å¸Í³¹Æ»¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢°ñ¾ëÄ®¤ÇËÌ´ØÅìÆ»¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹¤¤´Ö¡¢Ä¬Íè¤¬ÅìµþÊý¤«¤é¤Î½ªÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÈÅÄ¤Þ¤Ç¤Ï31km¤È¤¤¤¦Ä¹¶è´Ö¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åì´ØÅìÆ»¤Ï¡ÖÄ¬Íè¤¬ËÜÍè¤Î½ªÅÀ¡×¤ÈÇ§¼±¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ËÈÅÄ¤«¤é°ñ¾ëÄ®¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤Ï¤äÅì´ØÅìÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÌ´ØÅìÆ»¤«¤é¿¤Ó¤ë»ÙÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢Ì¤³«ÄÌ¤ÎÄ¬ÍèIC¤«¤éËÈÅÄIC¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ»þ´ü¤ò¡¢ÍÑÃÏÇã¼ý¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð2026Ç¯ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¹ÔÊý¡Ê¤Ê¤á¤¬¤¿¡ËIC¤«¤éËÈÅÄIC´Ö¤Ï¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÁá¤¤2026Ç¯ÅÙÈ¾¤Ð¤´¤í¤Î³«ÄÌ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¶è´Ö¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀéÍÕ¸©ÅìÉô¤«¤é°ñ¾ë¸©ÊýÌÌ¤Ø¤Î¸òÄÌ¤¬¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¼¯Åç¹Á¤«¤éËÈÅÄIC´Ö¤Ï½êÍ×»þ´Ö¤¬Ìó10Ê¬¡¢°ñ¾ë¶õ¹Á¤«¤éÄ¬ÍèIC´Ö¤Ç¤â¡¢ºÇÂç21Ê¬¤â¤ÎÃ»½Ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ´ØÅìÆ»¤ä·÷±ûÆ»¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢ËÌ´ØÅì¡¦Åì´ØÅì¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¹°è°ÜÆ°¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼óÅÔ·÷¤«¤é¤ÎÄ¾ÄÌÀ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¸³è·÷¤ä·ÐºÑ·÷¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÀö¤ä¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤¬¤¢¤ë¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢µÙ¤äÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ»þ¤ËÂç½ÂÂÚ¤È¤Ê¤ë¾ïÈØÆ»¤Îº®»¨´ËÏÂ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯12·î¸½ºß¤Î¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍÑÃÏ¼èÆÀÎ¨¤¬¸½ºßÌó97%¤Ç¡¢Á´Àþ¤Ç¹©»ö¤ò¼Â»ÜÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£ÅÓÃæ¤Ë¤¢¤ë¹ÔÊýPA¡Ê²¾¾Î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½ç¼¡ÍÑÃÏÇã¼ý¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ú¤ÅÏ¤·´ü¸Â¤ò²á¤®¤Æ¤â°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤ÍÑÃÏ¤ÎÌÀ¤±ÅÏ¤·µÚ¤ÓÊª·ï¤Î¼ýµî¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç²¾¾Î¤À¤Ã¤¿ICÌ¾¤¬¡ÖÄ¬Íè¹ÔÊýIC¡×¡Ö¹ÔÊýIC¡×¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì·èÄê¡£³«ÄÌ¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Åì´ØÅì¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤ÈËÌ´ØÅì¤ò·ë¤Ö¸òÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Âç¤¤¯¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡À®ÅÄ¶õ¹Á¤ä°ñ¾ë¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²þÁ±¤·¡¢ÊªÎ®¤ä´Ñ¸÷¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åì´ØÅìÆ»¤ÏÃÏ°è¤ÎËÉºÒÎÏ¸þ¾å¤ä·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î´°À®¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£