大関友翔の「１人パス練」。小学校の時はどんな子どもだった？当時の担任が振り返る「本当に真面目でクラスのリーダー的存在」
川崎フロンターレのMF大関友翔が、日本テレビ系列で放送されたサッカー専門番組「オフ・ザ・ピッチ」で、小学生時代を振り返った。
５歳上の兄の影響でサッカーを始めたという大関。小学校の校庭脇の坂でボールを蹴って、技術を磨いたと明かす。
「坂に蹴って、帰ってきたボールをダイレクトで蹴って、（坂の上に）乗っちゃうと失敗。１人パス練。ずっとやっていましたね。ボールタッチの強弱も、ここで養われました」
また番組には小学４年時の担任の先生も登場。大関について「当時も本当に真面目で、クラスのリーダー的存在。いてくれて助かった」と回想した。
真福寺FCやFC多摩でプレーし、川崎のU-18に所属し、2023年にトップチームに昇格。昨季の福島ユナイテッドFCにレンタル移籍を経て、今季から川崎に復帰した大関は、ここまでリーグ戦で19試合２得点を記録する。
７月に行なわれた東アジアE-１選手権では、初めて日本代表に選出されるなど、着々とキャリアを刻む20歳MFの将来が楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
