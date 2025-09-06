鳥取vs福島 スタメン発表
[9.6 J3第26節](Axis)
※19:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
MF 13 清水祐輔
MF 14 普光院誠
MF 32 伊川拓
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 25 當麻颯
DF 28 鈴直樹
MF 6 上畑佑平士
MF 7 針谷岳晃
MF 30 狩野海晟
MF 40 樋口寛規
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
控え
GK 39 中川真
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 55 柴田徹
MF 8 吉永大志
MF 14 中村翼
FW 9 清水一雅
FW 18 矢島輝一
FW 20 城定幹大
監督
寺田周平
