[9.6 J3第26節](Axis)

※19:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 7 小澤秀充

MF 11 東條敦輝

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

MF 13 清水祐輔

MF 14 普光院誠

MF 32 伊川拓

MF 42 金浦真樹

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

監督

林健太郎

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 25 當麻颯

DF 28 鈴直樹

MF 6 上畑佑平士

MF 7 針谷岳晃

MF 30 狩野海晟

MF 40 樋口寛規

FW 10 森晃太

FW 11 芦部晃生

控え

GK 39 中川真

DF 23 安在達弥

DF 27 野末学

DF 55 柴田徹

MF 8 吉永大志

MF 14 中村翼

FW 9 清水一雅

FW 18 矢島輝一

FW 20 城定幹大

監督

寺田周平