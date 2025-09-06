この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす「守りと攻めの2階建て運用」！プライベートバンクの王道戦略とは

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『知られざる富裕層の資産防衛術はこれ！債券と不動産でリスク分散する方法を解説します！』と題した動画で、富裕層の間で注目されるプライベートバンクの活用法について詳しく語った。



動画冒頭で宮脇氏は、資産5億円、10億円クラスの富裕層が抱える運用の悩みを挙げつつ、「守りの運用をしながら、攻めの運用もできるという、こんな王道の戦略があります」と、リスクとリターンのバランスを両立させる資産運用の極意について解説。特に「プライベートバンクをうまく活用できている人とできていない人の差は、バンカーの能力や運用戦略次第」と語り、担当バンカー選びの重要性を強調した。



プライベートバンクの実態について、宮脇氏は「日本のプライベートバンクは手数料が高く、海外に比べて5～10倍もの差が出ることもある」と警鐘を鳴らす。その上で、「債券を組み合わせたラダー運用やシニア債の分散投資で、安定的なキャッシュフローとリスク平準化を実現できる」と、鉄壁の守りになる運用法を指南。さらに、攻めの運用としては「ロンバードローン（証券担保ローン）を活用し、プライベートバンクを担保に低金利資金を引き出し、ドバイ不動産など高リターンな資産でレバレッジをかける」ことでインカム・キャピタルの両方を狙える2階建て運用を紹介した。



一方で、プライベートバンクの審査が厳しく「審査に半年以上かかる場合や、暗号資産の多用では審査落ちもある」と注意点も述べ、「リスクが不安な方は、最初からシンプルにドバイ不動産にダイレクト投資されても良い」と、個々の資産状況や思考に合わせて運用を選ぶべきと提案している。



動画の最後には、近年注目される独立系アドバイザーEAMの存在にも触れ、「複数のプライベートバンクを比較し、投資家に最適な運用を組んでくれる存在。手数料の透明性や、ノルマがない独立性が大きな利点」と、従来のプライベートバンク選びに新たな選択肢があることを紹介し、動画を締めくくった。