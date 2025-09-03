はじめしゃちょー、結婚発表で妻を「詮索しないで」警告の一方で「ウェディングフォト」連投の“矛盾”に冷ややかな声

8月30日に結婚を発表したYouTuberのはじめしゃちょー。現在も祝福する声があふれるが、発表後の彼の行動に違和感を覚える人もいるようだ。

チャンネル登録者数1630万人を超えるはじめしゃちょーだが、2024年6月のYouTubeでは、恋人がいないことを公言していた。それから1年が経ち、電撃結婚を発表した。

「はじめしゃちょーさんは、8月30日のInstagramで結婚したことを報告しました。お相手については《メディア出演や芸能活動などをしていない一般の方です》と、説明していました。投稿には、タキシードを着たはじめしゃちょーさんと、ウェディングドレスをまとった奥さんのツーショット写真が添えられていましたが、奥さんは大きな花を顔の前に掲げ、顔が写らないようにしていたのです。30日に投稿した動画でも『一般の方なので、僕の妻の詮索とか、盗撮とかしないようにお願いします』と、“警告”していました」（芸能記者）

妻に対する配慮を見せていたはじめしゃちょーだが、その後のXでは

《はじめしゃちょーウエディングの写真載せなくてよかったんじゃない?詮索されるのが嫌なら尚更》

《詮索するなと言ってる割に、見たくもないウエディングフォトが流れてきたんですが、どういう事なんでしょうか?》

《はじめしゃちょーのウェディングフォト毎日違う写真出して嫁のこと詮索するなという矛盾してるの変だよね》

《はじめしゃちょー嫌いじゃないけど、一般人だから詮索しないでって言っておいて、ここまで見せてて えっ?って思った》

といった、冷ややかな声が聞かれている。結婚発表後の行動に、違和感を持たれたようだ。

「奥さんを詮索しないよう呼びかけていたはじめしゃちょーさんですが、8月31日と9月1日のInstagramで、立て続けに奥さんとのウェディングフォトを公開したのです。1日の投稿では、はっきり写っていないものの、奥さんの横顔がわかる写真もありました。このウェディングフォトから、SNSでは奥さんを特定しようとする動きも見られるため、当初の注意喚起と矛盾する印象を受けた人もいるのだと思われます」（前出・芸能記者）

2024年1月には、HIKAKIN（ヒカキン）が一般女性と結婚し、同年8月には長女が誕生した。家庭を持つYouTuberも増えているが、懸念されることもあるという。

「ヒカキンさんは8月31日のYouTubeで、娘さんを連れて事務所を訪れる動画を投稿し、130万再生を超える高い反響を得ました。しかし、お子さんの顔は隠しているものの、多くの人が視聴する動画に出したことで、心配する声も聞かれました。はじめしゃちょーさんも、立て続けに一般人である奥さんの写真を投稿したため、いずれYouTubeに出るのでは、と思う人もいるようです。YouTuberが家族を“収益化”することを心配されたのかもしれません」（同前）

動画ではないところで、家族の時間を満喫してほしいところだ。