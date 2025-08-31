

優勝した帝塚山学院

エイベックスが主催する、高校ダンス部日本一を決定する「第13回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」の決勝大会がこのほど、都内で行われ、帝塚山学院高等学校（大阪）が優勝を果たした。

大会アンバサダーを務める伊原六花は、第５回大会に大阪府立登美丘高のチーム一員として出場。「ドキドキしながら見ていました！私も一緒に緊張しましたし、感動しました」と大会を振り返った。

また、KENZO（DA PUMP）は「素晴らしいダンスでした！」と改めて高校生たちにエールを送り、ダンス経験者の「僕が見たかった青空」の八木仁愛も「改めてダンスはいいなと思いました」、DJ KOOも「最高だなって思いました」と感激の様子だった。

本大会は、全国185チームの中から、前年度シード校と地方予選大会を勝ち抜いた36チームが優勝を争った。◯優勝＝帝塚山学院高等学校◯準優勝＝樟蔭高等学校◯3位＝目黒日本大学高等学校◯DJ KOO賞＝東京都立葛飾野高等学校◯チヨダ賞＝大阪府立登美丘高等学校◯オーディエンス賞＝日本大学明誠高等学校◯ニチレイフーズ賞＝関西学院高等部