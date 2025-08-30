「なりたい自分になれる香り」 記憶に残る「忘れられない」フレグランス





すれ違いざまにふわりとただよう香りも、自分自身のイメージづけに効果的。艶っぽさをのせる香りや、静けさと落ち着きをもたらす香り…etc.アクセサリーやメイクと同じように、「香りで着飾る」ことに着目して、雰囲気のコントロールを。







【爽やかな人】

清らかなフローラルムスクの香り

サウンド スキン パフューム サユ 50mL 11,880円／アーレス 芳香のイメージを表すBGMつきのウィットに富んだパフューム。ベルガモットやグレープフルーツのさわやかさと、ローズの清らかさ。朝露の光からヒントを得た、透明感のあるフローラルムスク。







【色気のある人】

品と色香のある香り

シンピュルテ マインドフル フレグランス スキンパフューム Sense ＆ Sensuality 10mL 3,480円／JIMOS 脳波解析のエビデンスに基づき調合。体温や肌のにおいととけ合い、自然体の色気を引き出す。そんなベルガモットやローズマリーの香りをまとって。







【魅惑的な人】

日本限定の香り

唯美な破壊 W.T. 90mL 37,400円／D’ORSAY Japan 思わぬいい出会いを招く、思わぬ香り。日本限定の香りは、活気あふれるミントと高貴なフランキンセンスという、相対する要素を合わせた奥行きのあるもの。







（全17アイテムの名品集へ）

≫【なりたいイメージになれる香り】 フレグランスの新作・名作