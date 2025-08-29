「パレットくもじ」と「糸嶺会館」の2か所に設置

電動マイクロモビリティのシェアリングサービスを展開するLime（東京都港区）は、2025年8月27日、沖縄県内で2か所に「バッテリースワップステーション」を設置し、運用を開始しました。

【これは便利!?】シェア電動キックボードを「自分でバッテリー交換する」拠点（画像）

Limeは電動キックボード（立ち乗り型、着座型）や電動アシスト自転車のシェアサービスを行っています。このステーションでは“交換式”バッテリーが充電されており、利用者自身がモビリティのバッテリーを交換できます。一般利用者向けとしては国内初の試みだそうです。

スワップステーションは那覇市の「パレットくもじ」と「糸嶺会館」に設置。前者は毎日7時から24時まで、後者は台風などの災害時を除き24時間運用されます。

ここでバッテリーを交換した利用者には、30分間の無料乗車特典が付与されます。残量の少ないバッテリーを返却し、新しいバッテリーを装着することで、待ち時間なく即座に走行を再開できるといいます。

こうしたシェアモビリティのバッテリー交換などは、巡回するスタッフが行うのが一般的でした。利用者自らが交換し、それに無料乗車のインセンティブを与えることで、スタッフによる交換作業の削減や稼働率の最大化が実現し、ひいてはバッテリーの循環利用を通じて環境負荷を軽減する狙いもあるそうです。

Limeは2025年4月に大阪・関西万博会場で、会場スタッフ向けにスワップステーションを設置し、先行運用していました。今回の那覇での導入を皮切りに、この仕組みの全国展開を検討しているとのことです。